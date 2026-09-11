温州天气：周日起有雷阵雨 最高气温“2”字头

温州都市报 2026-09-11 10:57:09

今天多云，偶有阵雨；明天多云到阴，局部有阵雨。13日（周日）起到下周初，受偏东气流影响，将会有一次降水过程，为阴有阵雨或雷雨天气。

温州网讯 昨天，市气象部门预计，今天多云，偶有阵雨；明天多云到阴，局部有阵雨。13日（周日）起到下周初，受偏东气流影响，将会有一次降水过程，为阴有阵雨或雷雨天气。

气温方面，今天、明天最高气温为31~33℃；13日到下周初，受阴天雨水影响，最高气温将降为“2”字头。

当下已是白露节气，虽说未真正进入气象意义上的秋天，但早晚有阵阵凉风，老人小孩出门可以适当添衣，以防感冒。

目前，西北太平洋远洋区域热带扰动持续活跃。据气象机构预测，15日左右远洋扰动将升级为热带风暴，中心气压降至998百帕以下，届时将命名为今年第26号台风“舒力基”。根据目前预报趋势，“舒力基”作为远洋台风，生成后将一路西行并快速增强，最高强度可达939百帕，相当于15级强台风的巅峰级别。后期该台风将逐渐向我国靠近，预计21日接近东海海域，但随后可能转向北上，趋向日本方向登陆。由于预报时效较长，路径和强度仍存在不确定性，气象部门将持续跟踪台风动态，请广大市民保持关注。

来 源：温州都市报

原标题： 周日起有雷阵雨 最高气温“2”字头

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com