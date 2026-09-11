温州都市报 2026-09-11 10:57:09

昨天举行的温州市促进高质量充分就业新闻发布会透露，今年1月份以来城镇新增就业7.7万人，城镇调查失业率保持在5%以内，高质量充分就业基础进一步夯实。

温州网讯 昨天举行的温州市促进高质量充分就业新闻发布会透露，今年1月份以来城镇新增就业7.7万人，城镇调查失业率保持在5%以内，高质量充分就业基础进一步夯实。

已开拓就业岗位7.09万个

据介绍，温州紧扣本地先进制造业优势，动员企业开发优质实习、见习、就业岗位，今年已开拓就业岗位7.09万个、见习岗位2590个，落实就业补贴等政策资金超1.39亿元。全市规范提升33个“浙里就业”平台，建成省级零工市场15家，实现省级市场县域全覆盖。400多场全国巡回引才等招聘活动，让岗位不仅“看得见”，更能“找得到”。

海经区昆鹏街道的“岗宿学食”模式，是这套服务体系中颇具温度的一环。“外来求职者初到温州，最怕人生地不熟。”海经区管委会副主任周海波一句话点中痛点。昆鹏街道聚焦求职者抵温“第一周”，设立“鹏友”就业专员提供管家式服务，配套零工公寓等，可实现一个小时内“下车即入住”。针对对接难、适应难等问题，服务站开设“求职第一课”，帮助求职者提升竞争力。目前，海经区市场岗位储备超1.1万个，入职转化率超75%，试岗期稳岗率85.3%。

1.9万名毕业生取得职业技能证书

温州深入推进“技能照亮前程”专项培训行动，加快构建“30分钟职业技能培训圈”，今年以来开展职业技能培训6.9万人次，新增技能人才4.15万人。创新推进院校毕业生“学历证书+职业技能证书”改革，9所在温高校、43所中职学校在人社部备案为职业技能等级认定机构，今年1.9万名毕业生取得职业技能证书，实现“毕业有一技、上岗有底气”。紧扣产业发展所需，协同推进人工智能训练师、AI翻译官等新兴职业人才培育，发布重点行业领域紧缺职业（工种）培训计划527项，新增紧缺技能人才2.4万人。

温州深入实施“青创强城”行动，全面推行创业陪跑计划，举办“才创荟”等创业对接活动80场，发放创业担保贷款7700多万元。高标准推进职业友好型城市建设，累计投用青年求职驿站2452套，建成“15分钟品质文化生活圈”1855个。搭建26家新业态线下调解站和“智慧赋新”线上平台，促进纠纷就地化解，全力保障每位来温者安心奋斗。

值得一提的是，今年年初，温州出台全省首个地级市人工智能OPC专项扶持政策，并联合上海、杭州等10城发起全国人工智能OPC社区共建公约，让轻量创业成为重点群体门槛更低、风险更可控的新选择。

针对重点群体差异化定制帮扶路径

对低收入群体，温州深化低收入家庭综合帮扶集成改革，依托“精准画像”数据库，今年已经对系统推送的1828名对象落实“点对点”就业服务。“1619”阳光少年启航计划聚焦低收入家庭中入读职高（技校）的16至19岁青少年，提供连续3年生活费用资助和“五位一体”帮扶。累计纳入2246人，募集专项慈善资金超2800万元。到2026年底，全市将打造120家民生服务综合体，开展各类帮扶服务22万户次。

发布会还透露，温州近期出台《重点群体精准就业帮扶二十项举措》，针对高校毕业生、女性劳动者、残疾人、退役军人、失业人员等重点群体，差异化定制帮扶路径，计划到2027年，年均发布企业岗位不少于12万个，为8万名重点群体提供就业帮扶。

来 源：温州都市报

原标题： 技能培训6.9万人次，新增技能人才4.15万人 温州加快构建“30分钟职业技能培训圈”

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com