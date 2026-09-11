温州都市报 2026-09-11 10:53:50

“豆包，这个东西多少钱？”“豆包，这个手机怎么刷机？”……一名小偷作案得手后，竟对着AI问起了“刷机教程”“赃物估价”，甚至试图让AI帮自己做“销赃风险评估”。这番离谱操作，最终没能逃过警方的法网。

温州网讯 “豆包，这个东西多少钱？”“豆包，这个手机怎么刷机？”……一名小偷作案得手后，竟对着AI问起了“刷机教程”“赃物估价”，甚至试图让AI帮自己做“销赃风险评估”。这番离谱操作，最终没能逃过警方的法网。

近日，温州公安接到群众报警，称自己的游戏显卡被盗。接警后，鹿城区公安分局水心派出所民警黄炤程迅速介入调查，通过研判分析，锁定有重大作案嫌疑的男子龙某，并成功将其抓获。

到案后，嫌疑人龙某对自己盗窃的事实供认不讳，并交代了另外多起盗窃作案的全过程。当民警依法对其手机进行检查时，一段聊天记录让人哭笑不得。原来，龙某每次盗窃得手后一方面担心电子产品带有唯一序列号，自己的盗窃行为会被发现；另一方面他又不肯停手，会评估这些赃物能卖多少钱。

每次，龙某都会通过AI软件打听行情：“手机怎么刷机？”“这个游戏显卡值多少钱”……把AI当成了自己的“销赃军师”。

得到AI的回复后，龙某在二手交易平台上参考给出的估价，将赃物当作“闲置物品”出售。可他不知道，再“智能”的工具，再“周全”的盘算，也算不过法网恢恢。

经查，龙某共涉嫌盗窃案件4起，已被依法采取刑事强制措施。目前，涉案物品已全部追回，案件正在进一步办理中。

来 源：温州都市报

原标题： 小偷竟找AI当“军师”？离谱操作没能逃过法网

记者 张海炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com