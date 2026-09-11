温州都市报 2026-09-11 10:56:07

金秋九月，各大高校迎来新生报到。家长也借着送孩子入学报到的契机，顺路游览城市、寻访旧地，“送学游”成为开学季的新风尚。不少温州家庭把送学之路，变成一场兼具送别、怀旧与休闲的家庭短途旅行。

温州网讯 金秋九月，各大高校迎来新生报到。家长也借着送孩子入学报到的契机，顺路游览城市、寻访旧地，“送学游”成为开学季的新风尚。不少温州家庭把送学之路，变成一场兼具送别、怀旧与休闲的家庭短途旅行。

温州的王女士一家，今年就策划了这样一趟特别的旅程。女儿即将前往杭州读大学，全家决定借着送学的机会，带上长辈开启一段追忆式的家庭旅行。

“我父亲当年在浙大读书，心里一直记挂着以前住过的宿舍楼，听说老楼还保留着，我们特意安排过去看一看。”王女士说。过去长辈出门大多跟随旅行团，行程都是提前规划好的，很多藏在心底、承载个人回忆的点位，跟团很难抵达。

安顿好女儿入学之后，一家人计划继续一路前行，途经苏州，再去往南京。南京是王女士爷爷曾经工作生活过的地方，一家人希望实地走一走，回望父辈曾经奋斗过的岁月。一趟送学之行，既是送别孩子开启大学新生活，也圆了长辈回望青春的心愿。

这样的故事，并非个例。温州另一个家庭，张女士送孩子去郑州读大学，8月31日出发，一直到9月3日返程。送完孩子报到，她和儿子顺势在郑州及周边游玩，一趟送学行程拉长为4天的家庭出游。“既然已经出门，就留出时间好好看一看当地。”张女士感慨。她和儿子去打卡了郑州地标性城市观景平台——“大玉米”，还在59层一起用了晚餐，欣赏了郑州的落日。“郑州的落日和温州的落日不一样，太阳好像特别大，我拍了不少照片。送儿子上学，顺便有这样的回忆，真不错。”

与此同时，温州本地高校也迎来大批外地新生与随行家长，不少家长安顿好孩子之后，也选择留下来感受温州城市风情。逛五马历史文化街区、漫步印象南塘，打卡江心屿，品尝鱼丸、馄饨等本地小吃，把送孩子来温求学，变成初识瓯越山水人文的窗口。

温州大学相关老师介绍，开学报到期间，校园内外随处可见拖着行李箱的家长，在完成报到、整理宿舍之后，不少家庭会规划城市游览行程。孩子开启人生新阶段，家长也借这个机会认识这座孩子将要生活四年的城市。“如果有学生问学校，我们媒体中心也会向学生介绍温州的知名景点，比如‘一张机票游温州’的活动，我们也会向学生和家长介绍，让他们对温州有更深的了解。”

来 源：温州都市报

原标题： 送完孩子上大学顺便去旅行 “送学游”成为开学新潮流

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com