温州都市报 2026-09-11 10:57:02

记者近日从温医大附一院获悉，该院急诊科30天内连续收治了3例秋水仙碱重症中毒患者，均由自行用药不当引发。

温州网讯 记者近日从温医大附一院获悉，该院急诊科30天内连续收治了3例秋水仙碱重症中毒患者，均由自行用药不当引发。

秋水仙碱是痛风患者的常备药，市民李大叔前段时间痛风发作，为缓解疼痛，两天累计吃下15片秋水仙碱。服药后他出现恶心不适却没有重视，后续剧烈呕吐、水样腹泻，引发严重电解质紊乱，病情危重，随即转入EICU（急诊重症监护室）。他经血液净化等积极抢救治疗，3天后药物浓度下降，才得以康复出院。

王先生痛风发作服用秋水仙碱后，出现恶心腹泻，误以为是普通肠胃炎。疼痛未缓解便再次补药，致使中毒加重，出现肝、肾、心功能受损，血小板数值跌至危急水平，发生多器官损伤与骨髓抑制。他经过血液净化及器官保护、输血小板等治疗，才脱离生命危险转入普通病房。另一名患者因家属看错医嘱剂量，将每次0.5mg（半片）看成每次服用5mg（5片），服药后迅速出现剧烈呕吐腹泻，好在送医及时，没有酿成严重后果。

秋水仙碱治疗剂量和中毒剂量十分接近，特别是老人、肝肾功能不佳人群，都容易发生中毒，且该药物暂无特效解毒药，重度中毒死亡率较高。

温医大附一院急诊学科带头人卢中秋教授提醒：痛风患者用药要严格遵照医嘱核对用药剂量，老人、肝肾功能异常人群按需减量；不私自叠加各类止痛药物，联用务必咨询医生；肿痛缓解就要及时停药，避免长期小剂量蓄积损伤脏器。同时避开两大误区：疼痛加重不能擅自加量，加药不会提升止痛效果，只会增加中毒风险；漏服药物不要双倍补吃，下次正常服用即可。

来 源：温州都市报

原标题： 30天3人进EICU 医生：这种痛风常备药千万别吃错

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com