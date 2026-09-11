加快建设金融强国、服务经济社会高质量发展——国新办发布会聚焦金融领域“十五五”时期工作重点

新华网 2026-09-11 11:52:51

9月10日，国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局四部门有关负责人介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况。

9月10日，国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局四部门有关负责人介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况。

9月10日，国务院新闻办公室在北京举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊，金融监管总局副局长丛林，中国证监会副主席李超，国家外汇局新闻发言人、副局长李斌介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况，并答记者问。新华社记者 陈益宸 摄

增强金融服务实体经济质效

记者从发布会上获悉，在中央金融委统一部署下，中央金融办会同各金融单位制定的《金融强国建设“十五五”规划》正式出台。这是“十五五”时期金融工作的总体方略和具体谋划。

“中央银行作为宏观经济调控部门，聚焦经济增长和物价稳定目标，要不断完善政策体系，服务实体经济转型。”中国人民银行副行长陆磊介绍，为实施好相关部署，中国人民银行制定印发了《中国人民银行“十五五”改革发展规划》，配套出台了9份相关领域的行动方案。

陆磊表示，中国人民银行将进一步优化中国特色现代货币政策框架体系，在货币政策目标、工具、传导等环节更加科学、前瞻，更加适配深刻变化中的经济金融结构，为高质量发展营造良好的货币金融环境。

金融“五篇大文章”是实现高质量发展的重要抓手。发布会上的数据显示，截至今年6月末，支持做好金融“五篇大文章”结构性货币政策工具余额达4.6万亿元，“五篇大文章”贷款同比增长10.9%，科技、绿色、普惠、养老、数字等领域贷款增速均高于全部贷款平均增速。

陆磊表示，中国人民银行将进一步健全金融“五篇大文章”制度体系，优化政策工具和资金供给结构，加强部门间协同和系统平台支撑，以提升金融服务实体经济的质效。

一体推进防风险、强监管、促高质量发展

“坚定不移走好中国特色金融发展之路，一体推进防风险、强监管、促高质量发展各项工作，努力开创金融监管工作新局面。”发布会上，金融监管总局副局长丛林介绍了“十五五”时期工作目标。

具体来看，稳妥推进重点领域风险防控，推动地方中小金融机构减量提质、优化布局；全面强化“五大监管”，坚决做到“长牙带刺”、有棱有角；推动金融机构统筹做好“五篇大文章”，进一步加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的服务保障力度……

为提升监管有效性、促进行业稳健运行，丛林表示，金融监管总局将分类施策优化金融机构体系，引导金融机构深耕主业、错位发展；扎实推进地方中小金融机构改革化险，引导化险机构持续巩固改革成果；多措并举营造良好行业生态，引导金融机构切实摒弃规模情结，向以质量和效益为中心转变，大力整治“价格战”、违规返佣、“高息高返”等行为。

数据显示，截至7月末，我国科技型企业贷款26.9万亿元，同比增长17.9%；银行机构依托支持小微企业融资协调工作机制，累计向1565万户小微经营主体发放贷款超过43万亿元。

“为实体经济服务是金融的天职，我们将指导银行业保险业紧紧围绕‘十五五’时期的主要目标任务，持续提升服务质效。”丛林说。

明确“十五五”资本市场发展目标

中国证监会副主席李超表示，加快推进实施新一轮的资本市场改革开放。力争到2030年，资本市场建立40周年之际，资本市场高质量发展的新格局基本形成，综合实力与国际竞争力明显提高。

李超明确，证监会将在8个方面重点发力：提高资本市场制度包容性、适应性；增强资本市场内在稳定性；加强监管和投资者保护；健全多层次资本市场体系；提高上市公司质量和投资价值；加快建设一流投资银行和投资机构；建设安全高效的金融基础设施；扩大高水平对外开放。

在加快投融资协调发展的背景下，李超提出，更大力度进一步推动改革，持续提升市场韧性和信心。为更大力度激发市场活力，他表示，将实施更具包容性的发行上市、并购重组等制度，努力将A股市场打造为境内优质企业上市首选地。

今年以来，社保、年金、保险等中长期资金合计净买入A股超6000亿元，持有A股流通市值较2025年底增长12.5%。

李超明确，下一步将持续健全“长钱长投”的市场机制和生态，推动中长期资金稳步提升入市规模和比例。继续大力发展权益类公募基金，强化各类中长期资金“稳定器”功能。

全面深入推进外汇管理改革

我国经常账户收支规模年均增长7.8%、对外资产存量接近12万亿美元、各类来华投资存量已经接近8万亿美元、外汇储备规模稳居世界第一……发布会上一组数据表明了“十四五”期间，我国外汇管理领域一系列改革开放举措取得明显成效。

展望“十五五”，国家外汇管理局副局长李斌介绍，外汇管理部门全面深入推进外汇管理改革，提高外汇服务水平，持续加强外汇管理体制机制建设：

——更加便利，核心是要让合规诚信的经营主体办理外汇业务更高效、更便捷；

——更加开放，核心是要让外汇领域对外开放的范围更广、水平更高；

——更加安全，核心是要让跨境资金流动风险防控和监管更加有力、有效；

——更加智慧，核心是要让外汇领域的治理体系更加完善，决策更加科学、落实更加有效。

李斌说，外汇管理部门将持续推进跨境贸易和投资便利化，增强涉外经济发展动能。同时，不断完善宏观审慎管理，加强跨境资金流动监测预警，持续增强外汇市场活力和韧性，维护和促进国际收支平衡。

来 源：新华网

原标题： 加快建设金融强国、服务经济社会高质量发展——国新办发布会聚焦金融领域“十五五”时期工作重点

本文转自：温州新闻网 66wz.com