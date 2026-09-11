新华网 2026-09-11 11:52:51

工业和信息化部等九部门11日公布《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，提出到2030年，我国智能网联新能源汽车全产业链优势进一步巩固，进入世界汽车强国行列，国内市场新能源乘用车、商用车在各自领域新车总销量的占比分别达到70%、40%，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用。

工业和信息化部等九部门11日公布《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，提出到2030年，我国智能网联新能源汽车全产业链优势进一步巩固，进入世界汽车强国行列，国内市场新能源乘用车、商用车在各自领域新车总销量的占比分别达到70%、40%，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用。

智能网联新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向。规划要求巩固和扩大我国智能网联新能源汽车产业发展优势，为实现中国式现代化、全面建成社会主义现代化强国提供有力支撑。

规划提出，关键技术水平有效提升，高速公路、城市快速路、部分城市道路等场景实现高度自动驾驶；行业数智化发展达到较高水平，培育形成若干家进入全球销量前十的整车企业和全球百强零部件企业。与此同时，企业国际化经营能力持续提高，中国汽车品牌具有较高美誉度；汽车产业国民经济支柱地位进一步凸显，在2030年前实现碳达峰，带动供应链加速绿色低碳转型等。

规划围绕提高技术创新能力、推进产业体系优化升级、促进跨界融合发展、构建科学高效的行业治理体系、开创全球产业合作新局面等方面部署重点任务，具体包括：强化关键核心技术攻关；深化汽车与信息通信融合发展；加强产能预警调控；维护健康有序市场环境等。同步设置4项重大工程和3个重点行动。

聚焦后服务市场、“人工智能+汽车”等消费者关心的方面，规划提出推动降低维修费用，提升维修服务能力；拓展汽车改装、租赁、赛事及房车露营等后市场消费；促进汽车与智能机器人、智能家居、智能穿戴等生态互联；加快完善充换电基础设施，科学合理布局大功率充电设施，补强农村充电设施建设短板等。

下一步，各地区各有关部门将加强组织实施，推动各项政策落地见效，深入推进汽车流通消费改革试点，加快破除汽车流通消费限制性措施，创新汽车购买使用管理模式，深化新能源汽车车险改革，优化商业车险基准费率等。

来 源：新华网

原标题： 我国提出到2030年进入世界汽车强国行列

记者 唐诗凝、周圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com