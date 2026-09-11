新华网 2026-09-11 11:52:51

作为加强打击电信网络诈骗国际合作的重要标志，国际打击电信网络诈骗联盟9月10日在江苏连云港成立。这一政府间国际组织因何而生？又将如何推动各国更好协同作战清除电诈毒瘤？记者展开了采访。

“跨国电诈犯罪已成为世界公害和全球性打击治理难题。”全球公共安全合作论坛（连云港）2026年大会主席曾伟雄说，今年大会期间成立国际打击电信网络诈骗联盟，目的是凝聚共识，并将共识转化为国际行动。

当前，电诈犯罪仍在全球继续蔓延扩散。随着东南亚各国执法部门联合打击力度不断加大，诈骗窝点从东南亚向其他地域逃窜的趋势愈发明显，犯罪组织形式隐蔽性越来越强。

“犯罪分子在一个国家设立诈骗园区，可针对世界各国民众实施诈骗，我们必须站在一起合力打击。”巴西联邦警察国际合作局局长赛萨斯说。作为此次联盟成立大会的观摩国之一，巴西高度赞赏中国发起成立国际打击电信网络诈骗联盟。

联盟的诞生并非一日之功。曾伟雄介绍，在全球公共安全合作论坛（连云港）2025年大会期间，中方倡议建立一个聚焦打击电信网络诈骗犯罪的政府间国际组织，得到与会国家的积极响应。

经过一年酝酿推进，在2026年大会期间，联盟正式宣告成立。来自46个创始国、34个观摩国以及联合国、国际刑警组织等4个国际组织的代表齐聚一堂，共同见证这一重要时刻。同时，各方共同发布了《关于成立国际打击电信网络诈骗联盟的联合声明》。

一份倡议之所以能在短短一年间赢得如此广泛的响应，与中国在反诈领域的成效密不可分。

近年来，中国与缅甸、泰国、柬埔寨等国执法部门紧密合作，摧毁缅北“四大家族”犯罪集团，抓获并引渡妙瓦底赌诈犯罪集团头目佘智江，成功遣返陈志、李雄、刘忍等柬埔寨赌诈园区头目，还集中公开通缉100名电诈集团金主、骨干，战果丰硕。

源头打击有效压降电诈案件的发生。据公安部发布的统计数据，2026年上半年，中国电诈犯罪案件立案数同比下降15.6%；2025年10月以来，中国电诈案件发案数已连续11个月同比下降。

中国经验何以见效？作为联盟创始国，柬埔寨内政部副国务秘书乌江诺拉认为，中国在打击电诈犯罪过程中，应用了大量技术与专业设备，是中国反诈取得显著成效的重要原因之一，“这类技术与设备的应用方案可为其他国家反诈工作提供参考”。他表示，柬埔寨将全力支持联盟的各项工作。

联盟成立大会上，公安部有关负责人表示，国际打击电信网络诈骗联盟是具有一定行动和协调能力、专业性的政府间国际组织。联盟将秉承共商、共建、共享的原则，最大限度凝聚各方共识和合力，推动构建合作共赢、务实高效的打击跨国电诈犯罪新格局。

“联盟成立后，警务合作有望从被动响应转向事前预防”“‘中国经验’对许多国家打击电诈具有借鉴价值”……成立大会上，与会各国代表期待中国发挥经验、技术、行动能力等优势，完善全球打击治理电诈犯罪体系，凝聚国际合力，加强理念互融，实现交流合作，进而有效遏制电信网络诈骗全球蔓延趋势。

记者了解到，联盟成立后，各国将加强信息共享、联合执法、联合管控，并常态化开展反诈执法联合培训，帮助部分国家解决执法资源不足等问题，助力联盟各国持续提升应对新型涉网犯罪的能力。

来 源：新华网

原标题： 从倡议到行动，打击电信网络诈骗有了新平台

记者 李明辉、朱国亮

本文转自：温州新闻网 66wz.com