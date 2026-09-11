新华网 2026-09-11 11:52:52

欧洲中央银行10日结束货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调25个基点。这是欧洲央行今年以来第二次加息。

欧洲中央银行10日结束货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调25个基点。这是欧洲央行今年以来第二次加息。

此次加息后，欧元区存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率分别为2.50%、2.65%、2.90%。

9月10日，欧洲央行行长拉加德在德国柏林出席新闻发布会。新华社记者 张豪夫 摄

欧洲央行当天发布新闻公报说，中东冲突持续带来通胀压力，预计欧元区通胀率将在较长一段时间内明显高于该行2%的目标水平。此次加息旨在确保欧元区中期通胀率稳定在目标水平。

公报还表示，受能源价格冲击影响，欧元区经济前景仍存在高度不确定性，通胀面临上行风险。欧洲央行最新预测显示，2026年欧元区整体通胀率预计为3%，与6月预测值持平，2027年通胀预期则上调至2.5%。同时，欧洲央行将欧元区2026年和2027年经济增长预期分别小幅上调至0.9%和1.4%。

欧洲央行行长拉加德表示，中东冲突等地缘政治因素进一步推高能源价格，预计欧元区整体通胀率在2027年上半年仍将明显高于目标水平。此后，随着能源价格回落，并在高利率作用下，通胀率有望于明年底前后回到目标水平。

今年6月，欧洲央行将欧元区三大关键利率均上调25个基点，为2023年9月以来首次加息。

来 源：新华网

原标题： 欧洲央行再次加息

记者 车云龙 马悦然

本文转自：温州新闻网 66wz.com