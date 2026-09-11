龙湾发布 2026-09-11 12:31:25

9月10日，龙湾区集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。

9月10日，龙湾区集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨在会上强调，要深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，按照中央纪委国家监委、省委省政府和市委市政府部署要求，以钉钉子精神系统整治群众身边不正之风和腐败问题，确保集中整治交出高分答卷。

龙湾区委副书记邵建寨主持。龙湾区领导张少博、倪士章、潘徐丹、赵豪、郑雷、叶庆权、陈丕侠、项华琛、张崇林出席。

夏禹桨充分肯定今年以来集中整治工作取得的新进展新成效。他指出，整治群众身边不正之风和腐败问题，是习近平总书记反复强调的大事，关乎民生福祉，关乎人心向背。今年是集中整治的收官之年，工作成效直接关乎三年整治大局，龙湾区上下必须坚决落实省委、市委各项决策部署，直面问题、对症下药、补齐短板，坚决打赢集中整治攻坚战。

夏禹桨强调，要聚焦重点、靶向攻坚，推动整治质效整体跃升。要以案促治，持续紧扣“4＋10”整治重点，一案一策、精准突破，确保集中整治清仓见底。要锚定目标，严格落实“首办责任制”，强化执纪、提升效能，推动矛盾纠纷源头化解、多元化解、有序化解。要建章立制，建立健全“一案一剖析、一案一整改、一案一警示”的闭环机制，办好典型实事，形成一批可复制、可推广，具有辨识度的标志性成果。要强化联动，层层压实责任，构建一贯到底、协同高效的工作格局，以严实作风推动集中整治走深走实。

夏禹桨强调，要把集中整治与经济攻坚、平安建设、作风优化等结合起来，奋战三季度、决胜下半年，形成各项工作齐头并进的良好局面。要全力以赴拼经济，加大对企业的精准服务和帮扶力度，强化产业链精准招商，力争在重大项目签约落地上实现新突破。要守牢底线保平安，持续深入开展风险隐患排查整治，压实企业主体责任和部门监管责任，做到关口前移、源头防范，坚决防范遏制重特大事故发生。要严字当头优作风，大力弘扬求真务实、久久为功的实干精神，把作风建设成效体现在攻坚克难上，营造风清气正的政治生态。

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原标题： 全区集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开

记者 余平、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com