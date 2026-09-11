龙湾发布 2026-09-11 12:31:25

9月10日，龙湾区基层党建工作推进会暨创新型产业社区党建联建工作推进会召开，会议深入学习贯彻习近平党建思想，充分肯定龙湾区党组织和党员干部在防汛抗台中展现的战斗力、执行力，统筹推进创新型产业社区党建联建，系统调度龙湾区基层党建重点任务完成情况，进一步引导龙湾区上下、各个领域统一思想、履职奋进，以高质量党建服务保障高质量发展。

9月10日，龙湾区基层党建工作推进会暨创新型产业社区党建联建工作推进会召开，会议深入学习贯彻习近平党建思想，充分肯定龙湾区党组织和党员干部在防汛抗台中展现的战斗力、执行力，统筹推进创新型产业社区党建联建，系统调度龙湾区基层党建重点任务完成情况，进一步引导龙湾区上下、各个领域统一思想、履职奋进，以高质量党建服务保障高质量发展。龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨出席会议。龙湾区委常委、组织部部长，温州湾新区党工委委员郑雷主持会议，市纪委市监委一级调研员，市派第一书记、农村（社区）工作指导员龙湾乐清组组长张雨，温州湾新区党工委委员、管委会副主任，星海街道党工委书记赵豪参加会议。

会议解读了《温州湾新区、龙湾区创新型产业社区党建联建工作三年计划》《社区社会企业高质量发展实施意见》和《党群服务中心引入社会化运营工作导引》，星海街道、蒲州街道、区政务服务中心（经开区行政审批局）、瓯飞集团、沙城街道、蒲州街道雁湖社区、天河街道郑岙村相关负责同志作交流发言。

夏禹桨指出，今年是中国共产党成立105周年，是“十五五”开局之年，也是村社班子换届后全面履职的第一年，做好党建工作意义重大、责任重大。龙湾区上下要始终把党的建设作为统领各项工作的总抓手，确保各项任务落到实处。要坚守固本铸魂根本点，学深悟透习近平党建思想，持续巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育，把讲政治、抓落实贯穿党建工作全过程各领域。要找准服务大局着力点，推进党建工作与龙湾区中心工作深度融合，做到统筹谋划、一体推进。要站稳为民履职落脚点，牢固树立“以人民为中心”工作导向，全力推动组织触角向群众身边延伸、治理资源向一线下沉、惠民举措向全域覆盖，以民生成效彰显党建成效。

夏禹桨强调，要锚定“质”与“效”，全面落实党建工作重点任务。要聚力赋能产业发展，建强组织体系，构建服务闭环，深化产城融合，加快打造党建引领、要素重构、空间重塑、产业提质的创新型产业社区。要提升基层治理效能，强化小区协同共治，抓好村社治理，管好新兴领域，推动重心下移、资源下沉、服务下延，不断提升基层治理精细化、规范化水平。要深入推进强村富民，进一步盘活闲置厂房、土地等资源，拓展资源联投、项目联营等多样化方式，更大效度发挥“共富工坊”、片区组团、社区社会企业等载体作用，因地制宜拓展养老托育、青年夜校等惠民服务，切实提升群众满意度、幸福感。要淬炼过硬干部铁军，建强村社“头雁”队伍，激发党员整体活力，深化纪律作风建设，把队伍建设作为基层党建的重中之重，管好“关键少数”、激活“绝大多数”。

夏禹桨强调，要坚持书记领办，各街道党工委书记要扛牢“第一责任人”职责，带头研究部署、协调推动、督促落实，抓好书记领衔项目，打造一批标志性基层党建成果。要坚持条块协同，各部门党委（党组）要大力弘扬“六干”作风，常态化入网格、村社、企业，问需求、解难题、优服务。要坚持闭环落实，持续健全闭环管控机制，深化部门赋能基层党建“下评上”机制，真正让基层感受、群众评价成为检验作风和工作成效的重要标尺，切实凝聚党建工作强大合力。

来 源：龙湾发布

原标题： 全区基层党建工作推进会暨创新型产业社区党建联建工作推进会召开

记者 余平、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com