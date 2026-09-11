瓯海发布 2026-09-11 12:31:05

9月10日，瓯海区庆祝第42个教师节大会召开，瓯海区四套班子领导刘云峰、季湘荣、卢旭帆、邵建乐等。

9月10日，瓯海区庆祝第42个教师节大会召开，瓯海区四套班子领导刘云峰、季湘荣、卢旭帆、邵建乐等，与瓯海区教师代表、校（园）长、教育系统干部职工代表欢聚一堂，共庆教师佳节，共话教育发展。

温州大学校长赵敏，温州职业技术大学校长郑信军，市教育局党委委员、副局长吴君宏，温州大学音乐学院原院长、二级教授邹跃飞，区人民教育基金会名誉会长沈岩明，瓯海农商银行董事长黄文海，温州中学校长苏丰华，瓯海中学党委书记高琼林、特级教师郑小侠等出席大会。

近年来，瓯海区教育事业实现从“农村教育”向“主城教育”的跨越提升，先后创成国家学前教育普及普惠区、全国义务教育优质均衡区，获批全国中小学科技教育试验区，县域教育现代化发展监测连续四年获评全省A等；持续深化教育数字化改革，落地“央馆人工智能课程”规模化应用试点，“五智构”教育获评全国数字化教育典型案例，“学在瓯海”品牌持续擦亮。瓯海学子在各类赛事中屡创佳绩，斩获全国青少年龙舟锦标赛、全国青少年人工智能大赛、中国国际合唱节等多项国家级荣誉。

瓯海区委书记刘云峰代表瓯海区四套班子，向瓯海区广大教师、教育工作者以及离退休教师致以节日问候和崇高敬意。他指出，推动教育事业向更高质量全面迈进，已经成为瓯海当下的重要时代命题。要树立标杆意识、争先意识，比学赶超、力争上游，做到与品质生活同步、与强工兴区同步、与区域发展同步，推动“主城教育”向更高质量迈进，继续勇立潮头走在温州市教育现代化更前列，让“学在瓯海”成为温州市教育的标杆。

刘云峰强调，要打好优质均衡“基础桩”，义务教育优化校网布局，持续推进强校工程；职业教育实施中职“双优计划”，建设标准化职业体验基地；民办教育和国际教育在课程设置、教学模式上大胆探索。要树好名校名师“金名片”，聚力深化集团化办学，推动更多中小学提质赋能；持续加强教育人才梯队建设，着力打造“四支队伍”。要抓好教学方法“关键点”，教授孩子学习之道、涵养孩子兴趣之源、建立孩子自信之本。

刘云峰强调，要守好健康成长“生命线”，把一件件关乎身心健康的小事落实到位，让学生体格更壮实一点、让学生心理更阳光一点。要兜好公平公正“保障网”，大力拓宽托幼一体化覆盖面、降低义务教育阶段招生门槛。要布好数智赋能“先手棋”，启动“AI+”教育系列活动，更好服务教师职业成长，加快AI融合教育教学各环节。

礼赞教师，瓯海区现场送出尊师强教“20条”礼包。刘云峰表示，瓯海区委、瓯海区政府将一如既往当好广大教师的坚强后盾，以更实的举措、更暖的服务，为大家安心从教、舒心育人创造良好环境，共同努力让每一个孩子在家门口就能享受优质教育，把“学在瓯海”的品牌擦得更亮。

会上，温州城市绿轴幼儿园、温州市未来小学教育集团、瓯海区实验小学教育集团、温州中学附属初中、温州榕园学校、瓯海区外国语学校教育集团、瓯海区公立艺术学校、瓯海职业中专集团学校等校（园）负责人或团队代表分别围绕学前教育、义务教育、职业教育各阶段教育工作作交流分享。新 教师代表进行宣誓，并为退休教师代表送上鲜花，瓯海区公立艺术学校、瓯海区实验小学教育集团学子带来精彩演出。

来 源：瓯海发布

原标题： “主城教育”迈向更高质量 瓯海区庆祝第42个教师节大会召开

记者 黄冰娥、陈丹、陈明铭

本文转自：温州新闻网 66wz.com