瓯海发布 2026-09-11 12:31:26

9月10日是我国第42个教师节，连日来，刘云峰、季湘荣、卢旭帆、邵建乐等瓯海区四套班子领导分别率队走访慰问一线教职员工。

9月10日是我国第42个教师节，连日来，刘云峰、季湘荣、卢旭帆、邵建乐等瓯海区四套班子领导分别率队走访慰问一线教职员工，代表瓯海区委、瓯海区政府向瓯海区广大教师和教育工作者致以节日问候和美好祝愿。

来到瓯海中学，瓯海区委书记刘云峰一行参观科学院、桃李园、校史馆等地，向一线教职工送上节日祝福，并与学校领导班子座谈交流，详细了解学校建设发展、教育教学等情况。刘云峰表示，瓯海中学是瓯海优质教育的一面旗帜，多年来为地方、为社会培养了大批优秀人才。希望学校紧扣立德树人根本任务，充分发挥龙头引领作用，持续推动拔尖创新人才贯通培养，进一步擦亮“学在瓯海”品牌。瓯海将一如既往地支持和保障学校建设发展，助力学校高质量发展再上新台阶。

来到温州中学附属初中，刘云峰一行参观校园环境，了解学校办学特色、课程体系建设、学生素质教育等情况，并与教师们互动交流。得知学校将紧扣人工智能时代发展趋势，大力推进学生科学、艺术教育，刘云峰予以充分肯定。慰问中，刘云峰向教师们致以节日问候和祝福，并勉励学校秉承“蒙以养正，化育英奇”的校训，发挥自身优势，探索教学创新，注重因材施教，培养更多新时代需要的优秀人才。

温州市南湖小学教育集团朝霞路校区今年9月正式启用，学校以“空间即教育”为设计思路，为孩子们打造了一座兼具趣味与功能的“天空之城”。刘云峰一行详细了解学校空间设计、特色课程体系、教师队伍建设等情况，并走进教室向教师们献上鲜花，致以节日问候和崇高敬意。刘云峰表示，广大教师是学生成长的引路人，希望大家继续坚守教育初心，不断提高教书育人本领，用心用情让学生更好成长成才。

瓯海区委副书记、瓯海区长季湘荣和瓯海区领导陈伟节、金海敏来到温州科技高级中学、瓯海区外国语学校教育集团六虹桥校区、瓯海区牛山实验学校，向一线教职员工送上鲜花，对他们为瓯海教育高质量发展作出的贡献表示感谢。

季湘荣希望广大教师继续坚守育人初心，落实立德树人根本任务，用心用情做好教育教学工作，为瓯海培育更多优秀人才，同时与时俱进更新 教育理念，精进教学本领，讲师德、铸师魂、正师风，当好学生成长路上的引路人。学校要聚焦教学质量核心，进一步深化教育创新实践，加强师资队伍建设，优化课程设置，打造高效课堂，全面提升办学品质与育人水平，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。各相关部门要压紧压实教育工作责任，持续强化要素保障，主动帮助解决学校办学发展、教师工作生活中的急难愁盼问题，大力营造尊师重教的良好社会氛围，凝聚起推动瓯海教育事业争先创优的强大合力。

瓯海区人大常委会主任卢旭帆和瓯海区领导董敢一行来到温州高铁新城站西小学，实地查看校园环境与教学设施，详细了解学校办学规模及师资配备情况，并与教师代表亲切交流，询问日常教学安排和课后服务开展情况。在瓯海职业中专郭溪校区，卢旭帆一行走进实训课堂，观摩学生实操训练，关切询问教师的工作生活状况，深入了解学校专业设置、校企合作及学生就业方向，向一线教育工作者致以节日的祝福和诚挚的问候。

卢旭帆表示，教育是民生之本、发展之基，希望老师们以学识魅力启迪学生智慧，以人格魅力浸润学生心灵，以仁爱之心呵护学生成长，以更加饱满的热情扎根三尺讲台，不断提升专业素养和育人本领，在平凡的岗位上书写不平凡的教育篇章。瓯海区将始终把教育摆在优先发展的战略位置，为广大教师潜心育人创造良好环境，共同推动瓯海教育事业不断迈上新台阶。

瓯海区委副书记邵建乐和瓯海区领导周金平一行先后来到瞿溪华侨中学、泽雅一小，实地查看校园环境，详细了解学校办学规模、师资配备、教育教学开展及基础设施建设等情况，并与教师代表亲切交流，询问他们的工作生活情况，对他们长期扎根基层、默默耕耘、无私奉献表示衷心感谢。邵建乐勉励广大教师继续发扬爱岗敬业、甘于奉献的优良传统，用心用情呵护学生成长，为瓯海区教育事业发展再立新功。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区四套班子领导开展教师节走访慰问

本文转自：温州新闻网 66wz.com