乐清发布 2026-09-11 12:31:26

9月10日，乐清市委常委会会议暨乐清市委理论学习中心组学习会召开，传达学习贯彻习近平总书记重要指示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

9月10日，乐清市委常委会会议暨乐清市委理论学习中心组学习会召开，传达学习贯彻习近平总书记重要指示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。同时，传达学习贯彻山区海岛县高质量发展现场推进会精神。

乐清市委书记戴旭强主持会议。乐清市领导胡立左、潘云夫、林益正和乐清市委理论学习中心组其他成员参加会议，林益正、陈万钦作交流发言。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记近期对西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害作出的重要指示精神，重温总书记在浙江工作期间两次深入乐清指导“云娜”台风抗灾救灾的重要指示精神。立足当下防汛防台关键节点和乐清防灾减灾工作实际，坚持预防为主、预防为先，健全监测预警、应急响应、抢险救援全链条机制，牢牢掌握防灾减灾救灾工作主动权；坚持人民至上、生命至上，在灾害预警、转移避险、抢险救援等各环节积极传递党和政府的关怀温暖，坚决守护群众生命财产安全；坚持打一仗、进一步，做好深度复盘、总结提炼，持续提升防灾减灾救灾实战能力。

会议传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，听取学习贯彻中央和省委、温州市委党的建设工作领导小组会议精神和乐清市学习教育总结及下步工作建议的汇报。会议指出，学习教育开展以来，乐清市上下深学细悟习近平党建思想、习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述和“三个认认真真、扎扎实实”的重要指示精神，坚持以“走前列、作示范”的定位标准，一体推进深学、真查、实改，进一步筑牢了对标看齐、紧跟追随的思想根基，夯实了以查促改、以改促干的行动自觉，厚植了人民至上、为民造福的真挚情怀，提振了攻坚克难、追求卓越的奋进斗志，取得了明显成效。树立和践行正确政绩观是一项长期任务，必须坚持不懈、抓常抓长。要在常学常新中筑牢思想根基，始终把“铸魂”摆在首位，坚持不懈强化党的创新理论武装，持续做深做精做透循迹溯源，常态开展政绩观教育，推动党员干部把正确政绩观内化于心、外化于行。要在常态查改中校准政绩坐标，举一反三做好“旧账”的梳理挖掘，锲而不舍抓好整改整治，做到历史遗留问题动真碰硬解决、新出现的问题及时跟进解决。要在干事创业中彰显担当作为，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、温州市委“1361”思路举措，深入实施乐清市委“1396”工作体系，大力推进创新乐清建设，奋战三季度、跑好下半场，确保高质量完成全年目标任务。要在从严治党中巩固良好生态，加强政绩观行为的管理监督，强化以实干实绩论英雄的鲜明导向，扎实做好省委巡视整改、集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚以及整治形式主义为基层减负等工作，进一步巩固发展风清气正的良好政治生态。

会议强调，要认真学习贯彻省委书记王浩在山区海岛县高质量发展现场推进会上的重要讲话精神，进一步深刻领会“3个牢牢把握”和“4个更加注重”的关键要求，做深做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，奋力推动城乡一体融合高质量发展。坚持轴线带动，构建全域协同发展新格局；坚持产业牵动，做强特色富民产业新引擎；坚持要素流动，打造普惠共享服务新体系；坚持改革驱动，塑造城乡融合发展新优势。

会议还研究了其他事项。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会会议暨乐清市委理论学习中心组学习会召开

记者 蔡甜甜

本文转自：温州新闻网 66wz.com