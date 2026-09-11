乐清发布 2026-09-11 12:31:26

9月10日，乐清市集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会暨民生领域信访问题集中治理“双月攻坚”行动推进会召开。

9月10日，乐清市集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会暨民生领域信访问题集中治理“双月攻坚”行动推进会召开。乐清市委书记戴旭强强调，要深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，按照上级有关部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，凝心聚力、真抓实干、全力冲刺，坚决打赢集中整治收官决胜攻坚战，为加快打造综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心提供更加坚实的保障。

乐清市领导胡立左、潘云夫、林益正等参加会议。

戴旭强充分肯定集中整治工作开展以来所取得的各项成效。他指出，今年是集中整治三年行动的收官之年，乐清市上下要提高站位、深化认识，切实增强“收官必胜”的政治自觉，认清决战决胜的紧迫形势，保持慎终如始的清醒心态，树牢为民施治的民生理念，聚焦重点、攻坚突破，加快形成“决战冲刺”的奋进态势，推动集中整治各项任务圆满完成。

戴旭强强调，目标体系要再明晰，结合“拾稻穗”法，对重点领域、关键环节进行再梳理，明确最后阶段的目标任务、推进举措、责任主体，把“挂图作战”的节奏抓得更紧。问题整治要再加力，紧盯重点项目和重大民生实事，持续加大排查整治力度，系统性开展“回头看”，把“改深改实”的要求落得更实。案件查办要再深入，坚持风腐同查同治，放大以案促改、以案促治叠加效应，把“严查严惩”的导向立得更牢。信访攻坚要再提速，严格落实领导包案要求，集中资源力量攻坚推进，把“案结事了”的成效做得更好。亮点成果要再突出，系统梳理典型案例和做法，把“乐清特色”的品牌擦得更亮。常态治理要再夯实，坚持当下改与长久立相结合，关口前移、源头防范，把“标本兼治”的机制建得更优。

要压实责任、强化保障，各单位主要领导亲自抓、负总责，落实班子成员“一岗双责”和职能部门主体责任，切实拧紧责任链条，全面凝聚齐抓共管的强大合力，推动集中整治落实落细。

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原标题： 乐清市集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会暨民生领域信访问题集中治理“双月攻坚”行动推进会召开

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com