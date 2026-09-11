文成县领导开展教师节走访慰问

文成发布 2026-09-11 12:30:24

在第42个教师节来临之际，连日来，杨德听、刘金红、郑文东、张呈念等文成县四套班子领导分别带队开展教师节走访慰问活动。

在第42个教师节来临之际，连日来，杨德听、刘金红、郑文东、张呈念等文成县四套班子领导分别带队开展教师节走访慰问活动，看望慰问一线教育工作者，向他们长期以来默默坚守、无私奉献的教育担当致以崇高敬意。文成县领导林伟、王军等陪同。

文成县委书记杨德听先后走进文成县实验中学、文成县启智实验学校、文成县第二高级中学，实地察看校园环境、办学设施、教学场地等基础建设情况，详细了解学校办学特色、师资队伍建设、校园安全管理等情况，与一线教师亲切交流，认真倾听教师们的工作心声和实际需求，细致询问大家的工作、学习和生活状况。

慰问中，杨德听充分肯定各学校办学成效与全体教职工的辛勤付出。他表示，教师是教育事业发展的基石，长期以来文成县广大教师扎根山区、深耕讲台、默默奉献，为文成教育事业高质量发展和人才培养作出了重要贡献。他勉励全体教师坚守“为党育人、为国育才”初心使命，深耕教学主业、锤炼师德师风、精进育人本领，用心用情呵护学生成长、潜心教育事业。他要求，相关部门持续聚焦教育发展、关爱教师成长，落实好各项尊师惠师政策，切实解决教师工作生活中的实际困难，全力营造尊师重教、崇文尚学的浓厚氛围，为文成教育提质增效、优质均衡发展筑牢坚实保障。

文成县人大常委会主任刘金红先后来到武阳书院、珊溪实验幼儿园，实地察看校园教学活动开展、校园安全防护等情况，近距离感受校园育人氛围，亲切慰问在岗教职工，向大家致以节日的美好祝愿。刘金红强调，学校要持续立足办学定位，不断优化教育教学模式、丰富育人内容、提升办学品质，努力办好人民满意的教育。同时勉励广大教育工作者永葆教育热忱，立足岗位、深耕细作，用心呵护每一位孩子成长，以专业的素养、温暖的情怀做好教书育人工作，持续擦亮文成教育特色品牌。

文成县政协主席郑文东先后来到文成中学、文成中学黄坦分校、黄坦镇校开展走访慰问，向各校全体教职工致以节日祝贺和诚挚慰问。郑文东表示，基层教师坚守乡村教育一线，默默守护乡村学子成长，责任重大、使命光荣，希望各学校聚焦立德树人根本任务，立足区域教育特色，持续深化教育教学改革，不断提升教育教学质量。希望广大教师始终坚守教育初心，厚植教育情怀、精进教学能力，潜心教书、悉心育人，为县域基础教育均衡发展、乡村振兴注入源源不断的教育力量。

文成县委副书记、社会工作部部长、政法委书记张呈念先后来到周壤幼儿园、玉壶镇小，详细了解学校办学管理、师资建设、校园安全以及教师工作生活保障情况，并与教职工们亲切交谈，向他们致以节日的问候。张呈念表示，教师坚守三尺讲台，用心守护孩子成长，为教育事业的发展贡献力量。希望广大教育工作者继续立足教育阵地，创新 教学方法，精进教学本领，持续深耕课堂教学，用心呵护少年儿童健康成长，用点滴坚守助力文成县教育均衡提质。

来 源：文成发布

原标题： 县领导开展教师节走访慰问

记者 赵鹏鹏、叶厉钦、雷思涵、郑坚坚、雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com