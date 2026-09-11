文成发布 2026-09-11 12:29:36

9月10日，文成县庆祝第42个教师节大会召开。

9月10日，文成县庆祝第42个教师节大会召开。文成县委书记杨德听强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实全国基础教育工作会议精神，持续厚植尊师重教良好生态，加快推动文成教育事业高质量发展。文成县领导刘金红、郑文东、张呈念等出席会议。

会上，教师代表林洁、苏婷婷作交流发言；现场举行了新 教师宣誓仪式和老 教师荣休仪式。

杨德听代表文成县委县政府，向文成县广大教师和教育工作者致以节日问候，向关心支持文成教育事业发展的各界人士表示感谢。他说，近年来，文成县上下深入贯彻党的教育方针，始终坚持教育优先发展战略，以前所未有的力度加大投入，全力推动教育事业提质增效，教育质量实现新突破，队伍建设取得新进展，优质均衡再上新台阶，五育并举焕发新气象，文成县教育教学质量稳步攀升、成果丰硕。

杨德听强调，要把准方向，在学思践悟中扛牢育人使命。切实把思想和行动统一到全国基础教育工作会议部署上来，深刻把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，铸牢立德树人之魂，守牢教育公平之底，扛牢教育强国之责，不断开创基础教育高质量发展新局面。要补齐短板，在攻坚破难中提升育人质量。振兴县城教育，做强县域教育龙头，系统推进高中教育质量攻坚，全力提速项目建设，持续改善学校办学条件；提升农村教育，缩小城乡办学落差，科学优化校网布局，深化师资均衡配置，用心关爱农村留守儿童、进城务工人员随迁子女，实现教育资源精准供给、高效利用；深化综合改革，激活教育发展动能，深入实施“壮腰强基”质量提升行动，持续推动学前教育从“普及普惠”向“优质普惠”升级；守牢校园安全底线，全力打造让学生安心、家长放心、社会满意的平安校园。要涵养师德，在躬耕教坛中争当育人楷模。希望文成县广大教师厚植“心有大我、至诚报国”的理想信念，把为党育人、为国育才作为毕生追求，做信仰坚定的“引路人”；砥砺“言为士则、行为世范”的道德情操，以德立身、以德立学、以德施教，做以身立教的“大先生”；锤炼“启智润心、因材施教”的育人本领，让每一个孩子都能被看见、被尊重、被点亮，做学生信赖的“贴心人”。

杨德听要求，各乡镇、各部门要扛起责任、靠前服务，主动为学校发展排忧解难、保驾护航。希望社会各界一如既往地关心教育、理解教师，让教师成为最受社会尊重的职业，让尊师重教在文成大地蔚然成风。

来 源：文成发布

原标题： 文成县庆祝第42个教师节大会召开

记者 夏季、夏晓强、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com