泰顺发布 2026-09-11 12:31:27

9月10日，泰顺县庆祝第42个教师节大会暨教育强县工作推进会召开。

9月10日，泰顺县庆祝第42个教师节大会暨教育强县工作推进会召开。泰顺县委书记张银贵强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，巩固拓展“国家学前教育普及普惠县、国家义务教育优质均衡发展县”创建成果，高水平推进教育强县建设，进一步打响“学在泰顺”品牌，以教育公平促进社会公平，以高质量教育促进高质量发展，办好人民满意的教育，为加快建设“两区两高地”提供有力支撑。

会议通报了“学在泰顺 教育强县”工作情况，为2026年荣退教师代表举行了荣退仪式，4位教师代表作交流发言。会前举行了新 教师入职宣誓仪式。

张银贵代表泰顺县四套班子向泰顺县广大教师、教育工作者和离退休教师致以节日问候，向关心支持泰顺教育事业发展的各界人士表示感谢。他说，近年来泰顺县上下深入贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展战略，提速推进“学在泰顺 教育强县”建设，基础建设显著提升，教学质量持续攀升，尊师重教氛围日益浓厚，泰顺教育事业取得了跨越性提升、发生了格局性变化。

张银贵指出，要深刻认识教育的政治属性、人民属性、战略属性，立足全局看教育、着眼长远看教育，坚定不移落实立德树人根本任务，坚持以办好人民满意的教育为价值追求，以服务高质量发展为战略使命，以改革创新为根本动力，扎实推进教育科技人才一体化发展，奋力推动泰顺教育事业再攀新高峰。

张银贵强调，要在立德树人上取得新突破，坚持不懈用党的创新理论铸魂育人，落实健康第一教育理念，坚持五育并举、五育融合，促进广大学生身心健康、成长成才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要在普惠优享上取得新突破，持续优化教育公共服务，深入实施校网布局优化提升行动，扎实推进义务教育小规模学校优化提升，加强学校间资源共享、教研协同、管理互鉴，不断缩小城乡差距、校际差距、群体差距，让每个孩子都能接受公平优质的教育。要在人才培育上取得新突破，以“县管校聘”改革为抓手，深入实施名师培养工程，持续打造爱岗敬业的教师队伍、能管善治的校长队伍、业务精湛的干部队伍。要在质量兴教上取得新突破，办好人民满意的教育，持续扩大普惠性资源供给，全面实施“县中振兴”行动，把握“人工智能”关键变量，持续深化教育智慧变革，统筹抓好学前教育、义务教育、高中教育、职业教育和特殊教育，用心用情呵护每一名孩子成长。

张银贵要求，要坚持党对教育工作的全面领导，刚性落实“两个只增不减”要求，强化教育投入保障，保障广大教师待遇，广泛发动社会各界支持教育、投入教育、兴办教育，全面凝聚加快建设“学在泰顺 教育强县”的强大合力。

泰顺县领导陈钷、雷全勉、赖立峰、林建丰、刘一忠等出席会议。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺县庆祝第42个教师节大会暨教育强县工作推进会召开

记者 郑鑫昳

本文转自：温州新闻网 66wz.com