泰顺县领导开展教师节走访慰问活动

泰顺发布 2026-09-11 12:31:27

在我国第42个教师节来临之际，连日来，张银贵、陈钷、雷全勉、赖立峰等泰顺县领导分别走访慰问辛勤耕耘在教育一线的教职员工，向泰顺县广大教师和教育工作者致以节日问候和美好祝愿，对他们扎根山区、默默奉献表示衷心感谢。

在我国第42个教师节来临之际，连日来，张银贵、陈钷、雷全勉、赖立峰等泰顺县领导分别走访慰问辛勤耕耘在教育一线的教职员工，向泰顺县广大教师和教育工作者致以节日问候和美好祝愿，对他们扎根山区、默默奉献表示衷心感谢。

泰顺县委书记张银贵来到明德实验学校，实地察看校园环境、教学设施和教室环境，详细了解学校办校历程、师资队伍建设等情况。张银贵对学校大力培养青年教师，积极引进优秀教师的做法给予充分肯定。他指出，教师是立教之本、兴教之源，要大力弘扬尊师重教的社会风尚，健全教师权益保障机制，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感，推动形成优秀人才竞相从教、广大教师尽展其才的良好局面。

在文祥小学，张银贵先后观看学生艺术作品展示和学生设计的机器人作品，察看智慧体育设施，并走进操场、食堂，详细了解学校办学情况、师资力量配备和特色课程开展情况。张银贵对学校积极开展机器人等前沿科技通识教育，着力培养学生科学兴趣、创新思维和实践能力的做法给予肯定。他指出，要顺应科技发展趋势，持续丰富人工智能等科技教育课程和活动载体，激发学生好奇心、想象力和探求欲，推动科技教育与德智体美劳全面发展深度融合。要牢固树立“健康第一”教育理念，重视加强体育、美育、劳动教育和心理健康教育，保障学生午休躺睡、营养膳食等，引导学生强健体魄、磨砺意志，用心用情呵护学生成长。

在培智实验学校，张银贵听取学校办学理念、特色课程设置等情况介绍，实地察看学生宿舍，对学校教职工的辛勤付出表示敬意。张银贵指出，特殊教育是一项充满爱心的事业，要带着感情和责任做好特殊教育工作，持续完善课程体系，加强生活技能和职业技能培养，帮助学生更好融入社会、实现自身价值。

每到一处，张银贵都向教师代表送上鲜花，对大家长期扎根山区、潜心育人表示衷心感谢，希望泰顺县广大教师和教育工作者要深学细悟习近平总书记关于教育的重要论述，坚守教育初心，立德修身、潜心治学、开拓创新，当好学生成长的引路人。各乡镇各部门要坚持教育优先，倾力支持教育事业发展，持续加大教育投入力度，关心关爱基层一线教师，落实各项保障举措，全力优化教育生态，持续营造尊师重教的浓厚氛围，合力打响“学在泰顺”品牌，推动教育强县建设迈上新台阶。

泰顺县委副书记、泰顺县长陈钷一行先后来到县中心幼儿园、罗阳镇第二小学、育才初级中学，看望慰问教师代表，向他们送上鲜花和节日祝福。陈钷指出，广大教师长期扎根教学一线，为泰顺县教育事业发展倾注了大量心血，希望各位老师牢记为党育人、为国育才的初心使命，以德立身、以学立教，在传授知识的同时注重启迪智慧、塑造品格，做学生健康成长的指导者和引路人。

陈钷强调，教育是国之大计、党之大计，泰顺县上下要始终坚持教育优先发展战略，落实立德树人根本任务，持续深化教育教学改革，推动城乡教育优质均衡发展，让每个孩子都能享有公平且有质量的教育。要把教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工程来抓，健全名师培养和梯队成长机制，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质专业化教师队伍。要大力弘扬尊师重教的优良传统，切实保障教师待遇，关心教师身心健康，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感，凝聚全社会共同参与的强大合力，为泰顺教育高质量发展提供坚实支撑。

泰顺县人大常委会主任雷全勉一行先后来到仕阳镇中心小学、仕阳镇幼儿园、泰顺县第四中学，看望慰问一线教职员工，并向教师代表送上鲜花和祝福，感谢他们为泰顺县教育事业作出的积极贡献。雷全勉表示，教师是教育事业发展的第一资源、核心力量。希望广大教师永葆教育初心，以更饱满的热情和更专业的素养投身教学工作，积极探索创新 教育教学方法，用知识与爱心点亮孩子们的未来。各乡镇各部门要全力支持教育事业发展，关心关爱教师队伍，用心用情做好服务保障，全面增强广大教师的荣誉感、幸福感和使命感。

泰顺县政协主席赖立峰一行先后走访了彭溪镇中心小学、彭溪镇幼儿园、泰顺县第八中学，分别看望慰问优秀教师，与教师们亲切交谈，关切询问他们的工作和生活情况，对他们扎根基层、默默奉献的精神给予充分肯定。赖立峰希望广大教育工作者继续弘扬教育家精神，坚守立德树人初心，不断提升教书育人本领，当好学生成长的引路人。各乡镇和县教育部门要坚持教育优先发展，加大投入力度，改善办学条件，主动关心关爱教师队伍，在全社会营造尊师重教的浓厚氛围，共同推动泰顺教育事业再上新台阶。

泰顺县领导林建丰、刘一忠等分别参加慰问。

来 源：泰顺发布

原标题： 县领导开展教师节走访慰问活动

记者 郑鑫昳、胡佳妮、叶琦琦、高立宝

本文转自：温州新闻网 66wz.com