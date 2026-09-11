苍南发布 2026-09-11 12:26:42

9月10日上午，苍南县庆祝第42个教师节大会在县人民大会堂举行。

9月10日上午，苍南县庆祝第42个教师节大会在县人民大会堂举行。大会以“大力弘扬教育家精神，共筑尊师重教风尚”为主题，营造苍南县上下关心教师、爱护教师、尊重教师的浓厚氛围，凝聚教育合力，共绘教育高质量发展新蓝图。苍南县委副书记、代苍南县长孟晓晨出席大会并讲话。苍南县领导林森森、叶信迪、周建强、管素叶、温端荣、苏海鸥、郑贤跑参加会议。

大会现场爱心涌动，尊师重教氛围浓厚。苍南县硕鑫建材有限公司董事长殷兴朗先生向县教育事业捐赠1000万元，用于支持“兴朗人工智能实验室”建设，并为6所学校授牌。CENTRAL MERGER集团（澳门）董事长、珠海市温州商会会长王前先生为苍南县百所中小学捐赠5万个篮球，以实际行动助力青少年体质提升和“以球育人”理念推广。会议还发布了苍南县“‘以球育人·南哥篮球’教育强县工程”六大行动，详细解读了体教融合的创新路径，计划用1至3年时间，形成全员普及、梯队培育、赛事赋能、文化浸润、家校社协同一体的校园篮球育人体系，实现年均8万名以上学生常态化参与篮球运动，努力建设有辨识度、有影响力的全国校园篮球教育品牌。

大会上，尊师重教企业家代表、“两县创建”优秀单位代表、县中振兴行动计划代表、省教坛新秀培养支持计划入选教师代表等分别作交流发言，结合自身经历，分享支持教育、办学治校、教书育人的心得与感悟。

孟晓晨代表苍南县四套班子，向苍南县广大教师和教育工作者，致以节日的问候。向长期以来关心支持苍南县教育事业的社会各界人士，表示衷心的感谢。她指出，教育涉及千家万户，惠及子孙后代，是最大的民生、最美好的未来、最重要的区域竞争力。对教育事业，怎么重视都不为过；对教育投入，无论多少都不为过，苍南县上下必须把教育工作切实摆到优先发展的战略地位。

孟晓晨强调，苍南教育要打好组合拳，以卓越匠心铸就教育品质，对标新时代教育事业发展新使命、新要求，奋力开创苍南教育事业发展新局面。要以需求为导向，强基础优资源，持续优化空间布局，持续改善基础设施，持续深化办学模式；以质量为导向，强体系优品牌，按照教育不同阶段特点，在办学体制、培养目标、教育方法、机制改革等方面下功夫，全面擦亮“学优苍南·教育强城”金名片；以改革为导向，强创新优质效，把改革创新作为重要手段和有效路径，加快推进教育教学重点领域改革；以素养为导向，强师资优教学，坚持多渠道引才，坚持全方位育才，坚持好政策留才。

孟晓晨强调，教育事业承载着苍南的未来，寄托着苍南县人民的期盼。希望苍南县广大教师和教育工作者始终牢记人民教师的光荣使命，执着追梦，无悔付出，让每一名学子的人生都得到精彩绽放。

据了解，近年来，苍南县委县政府始终把教育摆在突出位置，强基础、补短板、提质量、塑品牌，成效显著。过去一年，深入实施“学优苍南·教育强城”十大行动，成功创成国家学前教育普及普惠县，成功申报全国义务教育优质均衡县国家级评估。教育投入“只增不减”，今年财政预算28.6亿元创历史新高，统筹推进总投资超35亿元的新改建项目9个，新增公办学位500个；教学质量持续提升，集团化办学、“以球育人”“人工智能+教育”、食堂“三同”等改革打造出具有苍南辨识度的成果。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南县举行庆祝第42个教师节大会

记者 李静静

本文转自：温州新闻网 66wz.com