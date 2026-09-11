龙港发布 2026-09-11 12:28:17

9月10日，龙港市庆祝第42个教师节大会召开。

9月10日，龙港市庆祝第42个教师节大会召开。大会以“大力弘扬教育家精神，共筑尊师重教风尚”为主题，向龙港市广大教育工作者致以节日问候和崇高敬意。龙港市委副书记、龙港市长叶鑫俊出席大会并讲话，龙港市领导侯必仲、胡月珍、陈瑞燕、阮晓琼、叶晓丹等参加会议。

会上，教师代表及相关部门单位作交流发言。

会议指出，近年来，龙港市委市政府始终把教育事业摆在优先发展的战略位置，大干教育、大兴教育，龙港教育事业发展取得长足进步、获得各方关注、赢得群众点赞。迈上“十五五”新征程，要牢牢扛起为党育人、为国育才的政治担当，坚定实施教育优先发展战略，扎实推进教育强市建设，努力办好人民满意的教育，真正让“学在龙港”更有幸福感、“教在龙港”更有荣誉感、“留在龙港”更有自豪感。

会议强调，要突出立德树人，强化思想政治教育，守牢意识形态防线，深化“五育并举”工作，在思想引领上实现新突破；要突出品质办学，推动学前教育“扩容增量”、义务教育“优质均衡”、高中教育“突破跃升”、职业教育“产教融合”，在教育质量上实现新突破；要突出普惠优享，破解学位紧张的痛点，补齐硬件落后的短板，打通城乡差异的难点，兜牢群体公平的底线，在公平教育上实现新突破；要突出强师兴教，抓实引育并举、减负激励和师风师德，在队伍建设上实现新突破；要突出风险防范，注重风险排查、心理健康和协同共治，在平安护航上实现新突破。

会议要求，要一如既往地重视教育发展，坚持工作部署上优先安排、财政投入上优先保证、政策环境上优先保障，以更大的决心、更多的财力支持教育事业。龙港市上下要牢固树立“教育事情优先办理，教育问题优先解决”的理念，深化落实“礼遇优待”“尊师强教”等政策，全面营造尊师重教的浓厚氛围。

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原标题： 龙港市庆祝第42个教师节大会召开

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com