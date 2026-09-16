人民日报 2026-09-16 11:11:27

一次深思熟虑，胜过百次草率行动。只有把问题想清楚，才能把事情干明白。“踱方步”，是学习思考、消化吸收的过程，是发现问题、分析问题的过程，是掂量轻重缓急、避免忙中出错的过程。它是科学的工作方法、管用的实践哲学。

“踱方步”，既要从大处着眼，也要从细处入手，从千头万绪中理出头绪。对基层干部而言，沉下心来“踱方步”，有利于吃透党中央精神，把一域工作放到全局中对标定位，把上级方针政策与自身实际紧密结合起来，让政策措施从“纸上”切实落到“地上”。

“踱方步”，并不是不紧不慢闲走几步，而是指一种静心学习、用心思考的状态。“踱方步”，可以是“踱”到群众中征求意见建议、“踱”到先进地区深入调研，也可以是“踱”到专家学者面前虚心求教……它是持续长跑中的充电蓄力，是谋定而后动的慎思明辨。

抓基层、强基础、固根本，创造性落实党中央决策部署，必须给基层干部留些“踱方步”的时间。驰而不息整治形式主义为基层减负，才能让基层干部轻装上阵、实干担当。

基层干部在静心学习、用心思考中砥砺初心、增强信心，树牢正确政绩观，定能以更饱满的状态、更昂扬的姿态为人民出政绩、以实干出政绩。

（摘编自《新疆日报》，原题为《请给基层干部留些“踱方步”的时间》）

作者：辛识见

原标题：用好“踱方步”的工作方法（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com