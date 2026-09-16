人民日报 2026-09-16 11:12:30

如今，许多游客涌向名不见经传、物价亲民的小众目的地，旅游场景在市井街巷、乡野田畴不断上新。

今年暑假，县城、乡村成为热门旅游目的地。相关平台数据显示，暑期连住3天以上的县城游游客同比增长两成，贵州兴义、江西铅山等小城酒店预订量较去年翻番。“奔县游”升温，彰显消费市场巨大潜力，折射文旅消费新趋势。

把握出游需求之变，抢抓文旅市场新机遇。河南荥阳贾峪镇，废弃采石坑被改造为“山谷恰恰”户外运动生活社区，潜水、桨板等项目吸引众多户外运动爱好者。浙江安吉，300多家“村咖”与溯溪、露营相融合，让乡村变成潮流新场景。县域小城未必拥有传统意义上的顶级景观，却能提供大城市稀缺的“慢下来”空间，让人享有真实感、松弛感。当消费者日益追求体验经济、情感消费，文旅行业须更加注重营造情境、激发共情。

强化供给创新，为“奔县游”夯实发展根基。一些名胜所在地，也可以开拓思路、做大增量。四川剑阁推出6条古蜀道徒步精品线路，将古柏保护、实景演艺融入场景。在剑门关景区，游客背诵《蜀道难》可获门票奖励，历史与体验深度融合。挖掘特色文旅资源，打造更多特色化、差异化产品，丰富“小而美”的文旅业态，才能留住游客的脚步，让景点游升级为全域游。

今天的县域旅游，是激发下沉市场活力、活跃县域消费的重要赛道，更需要着眼长远，找到将“一时红”变“长久红”的有效路径。也要看到，县域旅游还存在一些短板。比如，中国旅游研究院发布的报告显示，近九成受访者认为古镇存在不同程度的相似性。仿古街区、真人NPC（非玩家角色）互动、灯光秀……同质化的网红景观，终难形成持久吸引力。

立足禀赋、因地制宜、完善配套、做精业态，才是长久之道。有的小城先稳住本地客群、做透周边市场再循序提质扩容，有的地方借传统节日申遗契机推出惠民活动，有的以实景演艺盘活古城资源、带动周边消费。畅通诉求反馈渠道、完善跨区域协同调度住宿资源机制、着力培养一岗多能复合型人才等，都是务实之举。

做强特色、优化供需适配，让服务跟上热度，县域文旅才能接得住游客的热忱，让“过客”变“回头客”“常客”，为推动城乡融合发展、促进共同富裕注入新动力。

作者：王 珂

原标题：火热“奔县游”，文旅焕新彩（微观）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com