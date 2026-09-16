人民网 2026-09-16 11:16:19

近期的网络舆论场，热点瞬息转换。其中有两件事关注度很高，联系起来看，引人深思。

近期的网络舆论场，热点瞬息转换。其中有两件事关注度很高，联系起来看，引人深思。

一是“催捐门”大反转。日前引爆网络关注的“男子因女学生生活奢靡停止助学资助，反被女生威胁”，最终被证伪。据媒体报道、公安机关通报，事件实为该男子自导自演编造引流，他也并非自己在社交账号上所宣称的“普通的高中数学老师”，目前此人已被采取刑事强制措施。

二是网友集体悼念敬一丹离世。作为著名主持人，敬一丹是几代中国观众熟悉的“央视面孔”，主持风格沉稳知性、温柔和煦，既亲和又富有洞察力。她在《焦点访谈》里平和而不失锐度，在《感动中国》中温情而克制，以经典形象定格下中国电视的黄金岁月。

笔者在大学读新闻专业时，有幸近距离聆听过敬一丹的讲座。那种不徐不疾的表达，跟她在电视节目中的呈现一致，谦和、稳重、温润，可视为用一种“慢语态”解析热新闻、提供冷思考。今天，人们为何难舍敬一丹？既是难忘她的阳光向上、真诚敬业，“温柔而坚定”，也体现一种珍视与期待——那种小心求证、用事实说话、理性传播的态度与精神。

这在数智时代尤显可贵。回看“催捐门”事件，编造假消息博关注，性质十分恶劣。尽管一开始就有网友质疑，但热点聚焦、众声喧哗，表态代替求证，情绪被置于真相之上。

近年来，从“秦朗丢作业本”到“盲道被撞”，再到自导自演酒店偷拍……网友的反转记忆不一而足。有的虚构事件，仅凭几张聊天记录截图甚至包含特定细节的语言描述，就能在网络空间形成指数级传播。且不说“造谣张张嘴，辟谣跑断腿”，单是核实信息、查清真相，就少不了必要的流程和时间。造谣与辟谣的“成本差”，传谣与止谣的“时间差”，都为构建清朗有序的网络空间带来现实挑战。

特别值得关注的是，网络快时代，很多发声追求表达速度，忽视审慎态度。更有甚者，玩制造对立、放大焦虑等手法，博眼球、赚流量，在“快输出、快收割”的循环中消耗公信力、透支大众情绪。面对这样的舆情现实，再看敬一丹所代表的“慢语态”，正说明传播需要坚持的理性逻辑。当下很多舆论乱象，根源不在于发声太少，而在于轻率发声有余、理性思考不足。

置身无远弗届、无所不在的互联网，面对流量至上、情绪泛滥的冲动，我们最需要的不是更快的立场表达、情绪宣泄，而是慢下来的思考、稳下来的分寸、沉下来的初心。摒弃浮躁跟风、坚守理性审慎、敬畏传播力量，让发声有依据、有分寸、有温度，让每一次公共表达都经得起时间检验，才是舆论传播最该坚守的正道、对网络文明最有力的守护。

“我更看重的，是自己做的东西能不能经得住考验。”这是敬一丹生前接受采访时留下的一句话。“慢一点，但真一点；柔一点，但有重量。”这是一名网友对她的缅怀，又何尝不是一种期许。

有时候，慢就是快，也意味着稳和远。（执笔：李浩燃）

（来源：人民锐评微信公号）

作者：常言道

原标题：人民锐评：“催捐门”大反转与难舍敬一丹：珍视“慢语态”的力量

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com