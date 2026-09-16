人民日报客户端 2026-09-16 11:17:09

近日，话题“情侣在演唱会求婚遭后排喊坐下”冲上热搜。起因是，在某歌手的演唱会现场，正当大家沉浸在大合唱中，内场前排一对情侣突然起身求婚，还向周围观众抛撒喜糖。据报道，浪漫不过数秒，后排观众便齐声高喊“坐下”，声势一度盖过歌声。

演唱会求婚并非孤例，但像这次引发网民争议，确实不多见。从留言看，有送上祝福的，但也不乏网民表达异议乃至不满：“我花钱是去看演唱会的，不是看你挡着我看演唱会心情的。”

一个“挡”字，道出了不少观众的心声。大家不反对浪漫求婚，但反对把私人仪式强行搬到公共观演空间里，影响他人正常看演出。据报道，两人还有现场撒糖行为，引发周围人争抢，甚至惊动保安制止。可见，这番秀恩爱的浪漫举动确实带来了不好的影响。

说到底，浪漫可以公开展示，但不能太没边界感。这股“浪”花一旦拍打到他人，更需收敛，否则很易引发反感。

类似案例并不鲜见。比如，在某话剧演出现场，出现灯牌、尖叫、录像等追星场面，让人无奈；再如，某大剧院在演员谢幕时，前排观众举起应援物料，遮挡后方观众视线。如此种种，都属于越界行为，受到批评并不为过。究其因，只顾自己一时爽，别人却被迫不爽；情绪可以释放，但前提是不侵占公共利益、不影响他人。

由此引申出一个话题，公共场合如何自处？在公共空间中，如何设置自己的“私人时间”？

既然是公共场合、公共空间，其本质属性就是公共，就是大家共享。身处其中，行为应与公共场合的要求相匹配，行使权利也应以不侵犯他人权利为基础。

在自己家里，当然可以放松一些、随性一些；但一旦置身公众场合，就不能任性，不能只顾个人舒适，尤其不能以侵犯他人权益为代价自我放飞。

最近还有一个案例。有网民在社交平台发帖吐槽称，乘坐高铁时，邻座男子饮用白酒，浓烈气味让人难受。对此，12306客服表示，高铁车厢属于密闭的公共空间，旅客乘车应当顾及同车其他乘客的感受，文明出行。可见，当饮酒的空间是列车时，满嘴酒气必然影响他人，因此不能不审慎。

类似情形，还有很多。比如，乘坐公共交通时，吃气味大、有碍卫生的食物，外放短视频、脱鞋、蹬踏座椅等。无论气味外溢还是声音外溢，以及空间占用，都不妥当。对此类行为，有的地方已明确说“不”。北京市交通委曾发文规定，“大声外放视频或音乐”“除婴儿、病人外，在（地铁）列车车厢内进食”等，将被记录个人信用不良信息。

有句话说得好：自由止于他人的权利边界。在公共场合，可以有私人时间、私人空间、私人情调，但不能没有边界。尊重他人，也是尊重自己；学会自处，守住边界，这样的浪漫才会赢得更多祝福。

来源：余双之

原标题：人民锐评：公共空间需要分寸感，浪漫和自由都有边界

来 源：人民日报客户端

本文转自：温州新闻网 66wz.com