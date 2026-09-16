美“星舰”计划进行首次地球轨道试飞
新华网 2026-09-16 11:23:01
美国太空探索技术公司15日表示，计划于9月22日进行“星舰”重型运载火箭第14次试飞，首次尝试使“星舰”进入地球轨道飞行，并计划将26颗新一代“星链”V3卫星送入轨道。
美国太空探索技术公司15日表示，计划于9月22日进行“星舰”重型运载火箭第14次试飞，首次尝试使“星舰”进入地球轨道飞行，并计划将26颗新一代“星链”V3卫星送入轨道。
据介绍，此次发射窗口将于美国中部时间22日7时15分开启（北京时间22日20时15分）。“星舰”计划从位于得克萨斯州南部的发射基地升空。此次轨道任务中，“星舰”将在距地球表面约275公里的高度飞行，持续约10小时，将绕地球飞行约6圈，最终计划在智利以西的太平洋海域溅落。
太空探索技术公司表示，此前“星舰”试飞任务均为亚轨道飞行，而这次将首次尝试实现地球轨道飞行，是“星舰”向完全、快速重复使用目标迈出的重要一步。
“星舰”火箭总长约120米，直径约9米，由两部分组成，第一级是长约70米的“超级重型”助推器，第二级是“星舰”飞船。该火箭的设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。
“星舰”上一次试飞于今年7月24日进行。上次任务中，其第二级飞船完成预定飞行任务，在印度洋预定海域受控溅落；但第一级助推器在着陆点火过程中出现问题，最终坠入墨西哥湾。
来 源：新华网
原标题： 美“星舰”计划进行首次地球轨道试飞
记者 谭晶晶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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