智能时代网安护航：技术有界，人心有尺

好评如潮 2026-09-16 11:18:18

2026年国家网络安全宣传周正式启动，聚焦“网络安全为人民，网络安全靠人民——智能时代 网安护航”的核心主题。新时代网络安全治理，绝非约束、压制科技革新，而是以规范监管筑牢安全基石，实现技术创新与网络安全双向协同、良性共生。

科技迭代拓宽了数字发展的边界，也滋生出全新的网络治理难题。伴随智能技术快速普及，各类AI造谣乱象近期集中暴露。网信、公安部门通报的典型案例显示，不少账号借助AI工具批量炮制虚假社会热点、灾害场景与行业谣言，利用AI数字人、AI剪辑技术编造不实信息，甚至生成虚假官方通知和灾情画面。这类内容仿真度高、传播链路短、扩散速度快，极易误导大众认知、制造群体焦虑，让网络谣言进入低成本、批量化、沉浸式传播的新阶段。

但技术本身并无原罪。AI是我国数字科技快速发展的重要成果，广泛赋能民生服务、产业升级与科研创新，是推动社会发展的重要动力。盲目束缚AI技术发展，只会桎梏科技创新、违背时代趋势。

真正滋生网络乱象的从来不是技术，而是滥用技术、突破底线的使用者。当下部分造谣者为博取流量、追逐利益，将先进AI技术当作造假工具，编造传播不实信息、煽动公众情绪。他们深谙“情绪即流量”的逻辑，用冲突性最强的剧本精准踩中公众的情绪敏感点，把善意和愤怒都变成了变现的燃料。技术降低了造假的门槛，但真正让谣言跑起来的，是人对流量的畸形追逐。

与此同时，部分网络平台唯流量至上，放任算法推送情绪化、猎奇化内容，对AI虚假信息审核不严、监管缺位，默许“重热度、轻真伪”的不良传播逻辑，为谣言扩散提供了温床。不少平台长期陷入“先传播、后治理”的被动模式，靠推送争议、虚假内容赚取流量红利，待舆情发酵后仅以删帖、禁言草草收尾。这种治标不治本的做法，变相纵容了网络乱象。算法可以适配用户喜好、追逐内容热度，但绝不能舍弃真实向善的底线。

而针对AI领域安全乱象，系统化治理体系正加速落地。2026年新修订的《网络安全法》，首次将人工智能安全与发展并列入法，明确AI伦理规范与安全监管要求。本届网安周发布的《人工智能安全治理框架3.0》，树立了以人为本、向上向善的治理准则，配套的AI内容标识、溯源制度全面落地，实现AI内容可监管、可追责。法治规范、行业标准与平台管控多措并举，为AI良性发展筑牢制度屏障。

技术越智能，越需要人心守底线；科技越进步，越需要治理跟上。智能时代的网络安全，既是技术治理课题，更是全民责任课题。内容创作者当坚守真实底线，不为流量突破红线；网络平台需压实主体责任，不让算法纵容虚假传播；普通网民面对迷惑性AI热点，应保持理性审慎，主动甄别虚假信息。

技术有界，人心有尺。整治AI造谣乱象，核心是规范人的使用行为、守住伦理与法律底线。唯有创作者守初心、平台担责任、网民有辨别，让科技创新与安全治理同向并行，才能净化网络生态，让AI技术真正服务社会、惠及民生，筑牢智能时代的网络安全屏障。

作者：张智涵

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com