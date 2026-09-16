别让“第一学历”，困住逆袭者

好评如潮 2026-09-16 11:19:14

五轮面试全部通过，辞掉工作准备入职，却因为“第一学历是专科”被一票否决。2026年春招，北大硕士求职者的遭遇，再次将专科“第一学历”歧视推上风口浪尖。无数人的共同困惑是：面试都过了，能力都认了，凭什么输给一条从未写在招聘启事上的“隐形门槛”？

“第一学历”本身就是个伪概念。教育部早已明确回应，国家教育行政部门相关政策及文件中从未使用“第一学历”这一概念，学历通常指的是个人获得的最高或最后学历。一个不存在于任何官方文件中“标准”，不该成为招聘市场“设卡条目”。招聘的标准，应当立在明处。企业偏好名校毕业生，源于对人才质量的快速预判需求。然而，这种做法存在错配漏招风险，同时形成逆向激励，企业在招聘时应尽可能规范招聘行为，比如，招聘时应条件前置、标准透明、流程闭环；不要使用模糊话术，“口头隐形标准”，让每个人都在同样的信息下公平竞争。

法律对此有明确态度。《中华人民共和国就业促进法》第三条明确规定，劳动者就业不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视；第二十六条要求用人单位向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件。

古话说得好：英雄不问出处。努力逆袭本身，就值得被褒奖。把这段逆袭经历当成“减分项”，才是真正的人才误判。现实中，从低起点逆袭的人并不少见，他们身上那种不认命、不服输、持续向上的劲头，恰恰是职场最珍贵的品质。

打破隐形的“学历墙”，应树立多元人才观，理性看待逆袭，以能力、实绩论英雄，打破“唯学历、唯身份、唯资历”固化偏见，让更多人才得到尊重、认可，并实现价值；用人单位要优化用人标准，破除偏见歧视，建立岗位匹配度、实际能力、技术绝活等多维度招聘、用人、晋升机制，给予“逆袭”人才平等竞争机会，让更多单位真正以能力取人；政府、行业协会、社会力量”拧成一股绳，降低追梦门槛，减少现实阻力，让更多“逆袭”人才破土而出，“不拘一格降人才”才有更明亮的底色。

作者：陈小雁

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com