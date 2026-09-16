新华网 2026-09-16 11:19:21

日前，中国超级稻三十年暨种业高质量发展大会在辽宁沈阳举行。一代代农业科技工作者接续奋斗，不断刷新水稻高产世界纪录，为端稳中国饭碗提供了坚实支撑。

收割机在沈阳市沈北新区张家村的稻田中收割水稻（资料图片）。新华社记者 陈为 摄

金秋时节，走进辽宁沈阳市辽中区，稻穗硕大饱满，稻秆却依旧挺拔。“这是直穗型的超级稻品种，长得壮，产量也高。”辽中区种粮大户朱士勇说，他所种植的多个超级稻品种亩产均达到1500斤，比普通品种每亩多出200到300斤。

日前，中国超级稻三十年暨种业高质量发展大会在辽宁沈阳举行。一代代农业科技工作者接续奋斗，不断刷新水稻高产世界纪录，为端稳中国饭碗提供了坚实支撑。

超级稻是指产量高，同时兼顾品质和抗性，并经中国农业农村部认定的水稻品种。1996年，中国超级稻育种计划在沈阳正式启动。“20世纪90年代，全国水稻平均亩产只有400多公斤。让中国人吃饱饭，必须要追求水稻的高产。”中国工程院院士陈温福介绍，三十年来，部分地区的水稻亩产连续突破800公斤、900公斤、1000公斤，有力带动了全国水稻单产的提升。

中国超级稻育种计划联合了全国优势科研力量，建立了遗传育种、栽培植保、技术推广和生产管理等跨多学科领域的协作团队，汇聚了一支创新能力较强的超级稻研究与示范推广队伍。

湖南杂交水稻研究中心主任、湖南农业大学校长唐文帮说，超级稻是袁隆平老先生谋划推动、长期参与的事业。他不仅培育了众多高产的超级稻品种，也培育出一批又一批的水稻科学家。他们长期保持南北交流，共同研讨，共同攻关，让中国的水稻事业在接续奋斗中不断发展。

在沈阳农业大学，陈温福团队通过“籼粳稻亚种间杂交优势利用与理想株型相结合”的思路，率先育成了以“沈农265”为代表的直立大穗型超级稻，示范亩产达到800公斤以上，提高产量的同时实现稻种自主可控。

最新数据显示，经农业农村部确认、可冠名超级稻的水稻品种共129个。

超级稻并未止步于示范田，而是实现了大面积推广。2010年，农业农村部启动全国超级稻“双增一百”科技行动，构建起农科教、产学研紧密结合的运行机制，使超级稻从小面积示范变为大面积推广。

“水稻好不好，农民最知道。”中国科学院院士、崖州湾国家实验室副主任钱前说，许多农民看到超级稻产量高、抗性好，都自发抢着种植，超级稻种植面积连年增加。

如今，中国的超级稻育种经验正在被推广至更多国家和地区。“中国经验为全球的交流与合作提供了宝贵机遇。各国间可以分享专业知识，根据自身需求和生产条件，调整切实可行的方案。”大会上，联合国粮农组织驻华代表卡洛斯·阿尔德科表示，联合国粮农组织期待与中国等合作伙伴持续加强合作，推动构建更高效率、更具包容性、更具韧性和更可持续的农业与粮食系统。

近年来，中国超级稻开始向追求高产、高效、优质、绿色转型升级。“超级稻是全球水稻育种的一次重要变革。我们跑在了世界最前沿。”陈温福说，未来，超级稻不仅要让更多中国人吃得饱，还要吃得更好、更健康。

来 源：新华网

原标题： 超级稻三十年为端稳中国饭碗提供坚实支撑

记者 武江民

本文转自：温州新闻网 66wz.com