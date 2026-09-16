新华网 2026-09-16 11:21:57

美国内政部长道格·伯格姆14日表示，即便美国禁止石油或燃油出口，也难以改变美国国内油价居高不下的局面。

美国内政部长道格·伯格姆14日表示，即便美国禁止石油或燃油出口，也难以改变美国国内油价居高不下的局面。

7月16日，在美国加利福尼亚州洛杉矶县，一名司机在加油站加油。新华社发（曾慧摄）

伯格姆当天在美国得克萨斯州休斯敦出席一场二十国集团能源会议时对媒体记者说：“如果我们认为实施出口禁令有可能会拉低油价，我们会考虑（这么做），但情况并非如此。”

按照他的说法，假如对美国的石油、汽油或柴油产品实施出口禁令，可能会招致其他国家采取报复措施，停止向美国部分州出口能源，届时将伤害这些州的消费者。他特意举加利福尼亚州为例，暗批这个民主党人主政的州关闭多个本地炼油厂、更多依赖进口能源，导致其燃油价格居全美前列。

美国和以色列2月底对伊朗发动军事打击，加剧中东局势动荡，推高国际油价。美国汽车协会公布的数据显示，美国全国柴油平均零售价格11日首次突破每加仑6美元关口，15日升至将近每加仑6.27美元的历史新高。

随着11月美国国会中期选举临近，高油价成为威胁共和党对国会参众两院控制权的一大风险因素。按照路透社说法，在中期选举到来之前，美国政府在降低油价方面的选项已所剩不多。

来 源：新华网

原标题： 美内政部长：实施出口禁令也难抑美国高油价

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com