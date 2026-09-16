新华网 2026-09-16 11:22:54

中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合实施委员会第十一次会议日前在重庆举行，这是中新互联互通项目实施十周年后召开的首次联合实施委员会会议。

2025年12月15日，中新多式联运示范项目重庆—中亚国际班列在重庆鱼嘴站等待发车（无人机照片）。新华社记者 唐奕 摄

中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合实施委员会第十一次会议日前在重庆举行，这是中新互联互通项目实施十周年后召开的首次联合实施委员会会议。会议现场，双方共签署政府和商业合作项目15个，涉及金融服务、交通物流、信息通信、教育科技、医疗健康、专业服务等领域。

在数字经济和人工智能领域，双方合作成果丰硕。重庆方振科技有限公司与新加坡高德私人有限公司联合开发国际数字贸易智脑平台，通过统一工具管理、数据底座、权限管理和流程引擎等架构，实现贸易全流程数字化。清安储能技术（重庆）有限公司与新加坡科力私人有限公司聚焦新加坡重卡运营场景的能源补给与电池管理核心需求，构建“基于重卡光储充设施及驾驶行为监测的AI驱动型电池健康维护生态平台项目”，为新加坡重卡领域能源服务和智能电池管理提供新的解决方案。

双方进一步强化在物流领域的合作。中新环通（重庆）多式联运有限公司、深圳市玖洲国际物流有限公司共同打造跨境电商中欧精品班列项目。项目时效稳定可控且实行常态化发运，每月开行不少于2班，全年固定保舱运营，有效解决传统班列排班不稳、旺季舱位紧张等问题。

此次签约还积极引入专业服务企业，为渝企出海提供国际化便利服务。新加坡路尔恳集团通过建立清晰的品牌路径、强化品牌定位，并促进与潜在分销合作伙伴的对接，帮助重庆耕田而食电子商务有限公司和新羽出品（重庆）酒水贸易有限公司以品牌孵化形式进入新加坡市场。

新加坡路尔恳集团首席执行官李浩铭表示，重庆拥有很强的产业基础、供应链能力以及很多有特色的产品。新加坡的优势则是提供品牌国际化和海外市场拓展能力。如果把两边的优势结合起来，就可以形成一个比较完整的国际化合作模式，把产品真正带进国际市场。

来 源：新华网

原标题： 中新互联互通项目新一轮签约15个合作项目

记者 赵佳乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com