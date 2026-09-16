温州这位“厉姐”太暖心了！她解决了海外华侨最牵挂的事

温州都市报 2026-09-16 15:06:50

“如果不是这次检查及时干预，我有可能会突发中风，后果不堪设想。”近日，温籍侨属林绳斌专程来到温州美亚华侨体检中心，向该中心总经理厉洁琼表达谢意。林绳斌是典型的侨乡留守老人，其儿子长期定居海外。正是这次及时的健康筛查与干预，化解了他的健康危机，也让远在异国的家人放下心头大石。

温州网讯 “如果不是这次检查及时干预，我有可能会突发中风，后果不堪设想。”近日，温籍侨属林绳斌专程来到温州美亚华侨体检中心，向该中心总经理厉洁琼表达谢意。林绳斌是典型的侨乡留守老人，其儿子长期定居海外。正是这次及时的健康筛查与干预，化解了他的健康危机，也让远在异国的家人放下心头大石。

作为温州首家、也是唯一专注华侨、侨属全生命周期健康管理的特色医疗机构的负责人，厉洁琼和她的团队始终秉持“一切为了侨胞”服务理念，依托一项项贴心服务守护万千侨家庭的平安健康，立足医疗服务讲好中国故事。

缘起侨心 精准破解侨界痛点

厉洁琼是土生土长的温州“侨二代”，14岁跟随父母移居意大利罗马，在当地生活20余年。18岁时，她便开始做生意，先经营中餐馆，后拓展到6家涵盖中餐、日料高端门店及百货店。待人真诚爽朗的她，在当地积累了良好口碑。

2020年新冠疫情期间，当地出现一些不实言论。就此，厉洁琼主动发声，登上当地电视栏目，用意大利语讲述真实的中国防疫情况，传递海外侨胞的家国情怀。她还多方筹措大批医疗物资，无偿捐赠给意大利当地市政工作人员，以实际行动展现华人侨胞的善意。

这段特殊经历也让厉洁琼下定决心要在国内创办体检中心。“疫情期间，不少海外侨胞向我求助，他们身在海外，担心家中老人身体健康。”厉洁琼说，这也让她意识到，海外华侨华人与国内侨眷对于专业化健康管理的需求十分迫切。

2025年2月，厉洁琼联合合伙人在温州市区创办了温州美亚华侨体检中心。体检中心适配海内外侨胞及侨属的个性化需求，搭建起包含健康体检、基因检测、慢病干预、重疾预防、导医就诊、康复指导在内的一站式健康服务体系，打通侨胞全链条健康管理服务。

量身定制 做实检后闭环管理

“多亏了工作人员耐心劝导、反复提醒，我才没有错过最佳治疗时机。”说起自己的就医经历，旅居法国的华侨叶先生感触颇深。此前叶先生回国办事，来到美亚华侨体检中心做体检筛查，检查结果显示他尿液指标异常。体检中心的医护团队结合临床经验，判断其存在早期隐蔽病灶。但叶先生当时觉得身体并无明显不适，过往体检也未曾出现同类异常，对进一步专项复查较为抵触。

面对叶先生的抵触心理，厉洁琼耐心向他讲解潜在病情风险，科普早筛早治的重要性，还为其申请免费复查项目。在反复劝说下，叶先生完成专项检查，没想到确诊为早期膀胱癌。确诊后，厉洁琼第一时间为叶先生开通侨胞绿色就医通道，对接三甲医院专科专家，并跟进定制治疗方案及术后康复指导。得益于早发现、早干预，叶先生手术顺利。这份严谨尽责的服务，令叶先生及其远在海外的家人深受感动。

“体检不是简单走流程，每一组检测数据、每一张影像报告，都关系受检者的身体健康，牵系着一个家庭的幸福。”厉洁琼说，为守住筛查质量，杜绝漏诊误诊，体检中心配置高端精准筛查设备；超声、检验、影像等关键岗位，均由三甲医院退休资深医师坐诊把关，依靠丰富临床经验排查健康隐患。

恪守“不让侨胞多花一分冤枉钱”的服务准则，美亚华侨体检中心推行差异化服务模式。厉洁琼介绍，该体检中心严格控制每日体检接诊量，保障医护人员有充足时间完成深度筛查、健康答疑和报告解读。以B超检查为例，即便医师单日最大接诊能力可达30人，实际仅安排20人次，把筛查精细度放在首位。

该体检中心医务团队九成以上为温州本地从业者，懂温州方言，能够顺畅与年长留守侨属沟通；同时配备多语种翻译服务，满足归国华侨、外籍人士沟通就医的需要。

和普通体检机构“检完即止”的模式不同，检后闭环管理是美亚华侨体检中心的核心特色。“体检不是服务的终点，而是健康管理的起点。后续持续健康跟踪、康复指导、定期回访，才是对患者真正负责。”厉洁琼说，体检中心为每一位受检者建立专属健康档案，除常规健康评估外，可按需开展心脑血管、肿瘤易感等基因检测，从基因层面预判患病风险，为个性化健康方案提供科学支撑，守护侨胞、侨属健康。

救急解忧 做暖助侨温情服务

温州鹿城海外华侨华人联合会授予的“健康为侨联络站”牌匾，陈列在美亚华侨体检中心展示区，牌匾背后藏着诸多温暖侨心的故事。

今年4月的一个夜晚，厉洁琼接到一通紧急求助电话。华侨徐女士在青田老家的母亲突发身体不适，病因不明。接到求助后，厉洁琼立刻启动侨胞侨属医疗绿色通道，对接温州市中心医院，代办入院登记、专项检查、专家会诊等一系列事宜。

“厉姐连夜赶到医院协调处置，还不断安抚海外家属的情绪。之后一个月，她时常上门看望照料，事事费心。”徐女士说，她和丈夫长期旅居海外，最牵挂的就是家中老人。这份如同亲人般的照料，让她十分感动。

针对文成、瓯海、青田等重点侨乡留守老人多、出行不便的现实情况，美亚华侨体检中心推出多项便民举措，构建“体检+诊疗对接+检后管理+全程陪护”全链条服务。面向高龄、行动不便的侨属，提供免费专车接送、专人陪检、送返到家服务；针对侨胞看不懂体检报告、不熟悉就医流程，提供一对一解读服务；如筛查发现疑难病症，第一时间对接三甲医疗机构，打通绿色转诊通道。

依托“为侨服务全球通”平台，美亚华侨体检中心把服务从健康领域延伸到侨胞生活事务。曾有上百户侨胞面临拆迁、资产办理需要远程签字，该中心开通线上远程服务，帮侨胞化解办事难题；遇到聋哑侨胞侨属前来办事，工作人员协调手语翻译全程陪同，保障特殊群体顺畅办事。在不少侨胞心里，这里早已不止是一家体检机构，厉洁琼更是一个靠谱、热心的“厉姐”。

多方合作 公益赋能侨乡发展

米兰温州商会会长曹其考与美亚华侨体检中心近日签约合作。曹其考长期在米兰从事服装贸易，商会现有百余名旅意温州侨胞。“经实地考察，美亚华侨体检中心的专属接送、全程陪诊、细致报告解读、检后随访等服务，精准解决华侨的痛点。签约之后，我们会组织商会侨胞组团前来体验……”

目前，美亚华侨体检中心已经和意大利中国总商会、瓯海侨商总会等多家社团达成合作，搭建跨国健康服务平台，为多国侨胞提供医疗服务。

厉洁琼介绍，美亚华侨体检中心运营以来，积极参与温州市侨联“百名博士下基层”公益项目，每月组织医护团队走进侨乡开展义诊，携带便携设备为留守老人提供基础体检、报告解读、健康科普等公益服务。同时，还主动投身乡村帮扶、慈善捐赠等社会公益事业。

谈及未来规划，美亚华侨体检中心的合伙人叶瑾媛表示，团队将持续深耕侨胞全生命周期健康管理，迭代优化侨特色一站式健康服务体系，深化与海外侨团、国内三甲医院合作，拓宽绿色就医通道，提升诊疗服务质量。持续做强基因风险评估、精准导医、长期随访等检后闭环服务，面向更多侨胞输出差异化特色服务，提供全时段、多维度健康保障。

来 源：温州都市报

原标题： 温州这位“厉姐”太暖心了！她解决了海外华侨最牵挂的事

记者 林吉祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com