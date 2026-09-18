好水好米煮好饭！温商院食堂顶配食材平价上桌
最动人的办学初心，往往藏在一日三餐里。
新学期，温商四大食堂同步提档升级：
用最好的米、最好的水，煮一碗好饭；
用最新鲜的食材、一线品牌配料，做好每一餐菜肴。
学校统一采购高端五常大米，煮饭不使用自来水，午晚餐全程使用桶装矿泉水烹饪。
学校想用这个朴素细节告诉每一位师生：哪怕只是一碗白米饭，也值得用心对待。
不止米饭，食堂所有配料全部“顶配上线”。
鲁花、道道全食用油，海天、东古酱油，恒顺陈醋、雪涛食盐……市场口碑过硬的一线品牌，是后厨的常态配置。不用杂牌、不凑库存、不降标准，每一道菜从源头就做到干净、放心。
学校搭建专属大宗食材采购平台，联动11家正规品牌供应商直供。所有食材当日进货，绝不隔夜积压。
品质监管全程在线。每天专人巡查核验，进货、验货、入库执行多人签字把关，学校不定期突击抽查。
食材不新鲜、品质不达标，一律处罚、清退供应商。用最严格制度守住师生舌尖上的安全。
很多人会问：食材全线升级，饭菜会不会涨价？
温商院给出最实在的答案：成本可以高，价格绝不涨。
升级之后，每道菜品原料成本增加1至2元。学校充分发挥大宗集中采购优势，剔除中间流通环节差价，将集采红利全部回馈广大师生。
食堂坚持菜品明码标价，杜绝隐形加价与营销套路。
四五人结伴就餐，百元即可畅享品质餐食，真正做到高端食材，校园平价。
学校以四大食堂统一高标准筑牢品质“高原”
以特色“克莉小厨”打造品牌“高峰”。
该校食堂引入本土高端酒店运营团队，8名固定厨师、20名档口工作人员稳定值守。就餐区常态可容纳百人，拓展区域最多可容纳两百多人同时用餐，还专门打造生日宴会厅，丰富师生就餐场景。
最贵的食材，不贵的价格。
最严的标准，最暖的烟火。
温商院把育人初心融进人间烟火。
来 源：温州商学院
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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