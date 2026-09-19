温州日报 2026-09-19 08:48:00

依托第五届“个体工商户服务月”活动，我市全新升级“平台+个体”服务方案，为全市个体户送上数字化转型“大礼包”，助力商户“触网”经营提档升级。

温州网讯 记者在昨天下午召开的赋能个体工商户高质量发展新闻发布会上获悉，依托第五届“个体工商户服务月”活动，我市全新升级“平台+个体”服务方案，为全市个体户送上数字化转型“大礼包”，助力商户“触网”经营提档升级。

个体工商户是温州最具烟火气的经济底色，也是稳就业、保民生的重要载体。目前，全市在册个体工商户超107万户，占全部经营主体三分之二，带动就业超200万人，广泛覆盖商贸、餐饮、手工、生活服务等各行各业。伴随直播电商、线上零售等新业态快速崛起，线上经营已然成为个体户增收的新赛道，针对不少经营主体“上线难、成本高、不会做”的转型困境，我市出台一系列接地气、可落地的帮扶举措。

在政策方面持续优化市场准入服务，支持专营线上的商户可凭平台网址登记经营场所，探索依托电子营业执照快速完成线上入驻，引导平台下调佣金、减免经营成本，降低初创商户开店门槛。同时，创新打造“温派匠心”IP，搭建市县两级商户培育库，重点为非遗技艺、特色小吃、本土手作等优质业态，提供商标维权、地理标志保护等专属服务，培育一批有特色、有口碑、有潜力的本土标杆商户。此外，我市将依托“好‘个’课堂”等线上培训载体，面向广大个体工商户开设广告合规、食品安全、知识产权保护、年报填报、网络经营规范等合规课程，引导线下门店打通“线上引流、线下体验”经营新模式。据悉，服务月活动整合了市场监管、人行、商务、农业农村等13个部门资源，为商户提供全方位保障。

在政策体系保驾护航的基础上，电商平台、服务商也纷纷送上“福利礼包”。1688平台商家发展中心商业发展部温州市场负责人郑张军介绍，今年平台重点推出AI全域赋能举措，免费开放20余项店铺运营、智能客服、精准推广数字化工具，让商户零成本配齐数字经营能力。同时开设“名特优新”专属流量专区，叠加首月免佣金、运费补贴、营销红包等福利，单户综合权益最高超1.2万元。浙江国技互联运营总监胡杨金表示，针对社区内容营销、搜索引流、AI品牌曝光三大赛道，平台免费开设小红书运营实操课程，配套100份高端投流服务礼包，提供账号打造、原创笔记输出、投放优化等一站式服务。针对适合做百度推广的商户，提供三个月免费搜索代投服务，同步发放200份AI收录诊断报告，助力商户抢占线上流量风口。

据介绍，我市还以精准普惠的金融服务为重要支撑，为个体户经营稳稳托底。创新推出“资金流贷”纯信用产品及动产质押融资模式，实现贷款秒批秒贷、随借随还。同时全面落实无还本续贷“应续尽续”政策，有效防范商户资金链断裂风险，以稳定、普惠的金融支撑护航个体经济稳健发展。

来 源：温州日报

原标题： 政企联动送上数字转型“大礼包” 个体商户“触网”经营提档升级

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com