为个体工商户“撑腰” 温州开展“服务月”活动
温州发布 2026-09-19 09:09:04
9月18日，温州召开赋能个体工商户高质量发展新闻发布会，介绍“个体工商户服务月”活动，发布《温州市“平台+个体”赋能个体工商户高质量发展实施方案》，将通过多部门联动、平台赋能、精准施策，助力全市超百万个体工商户拥抱数字化转型，推动温州个体经济提质增效、迭代升级。
来 源：温州发布
原标题： 第五届“个体工商户服务月”活动安排
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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