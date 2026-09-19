温州日报 2026-09-19 09:47:59

提一条小区照明改造建议，能攒积分；参加一次安全巡逻，能攒积分。攒下的积分，可以换咖啡、换茶艺培训，也能在合作商户直接抵扣现金。日前，瑞安潘岱街道发布“桃花币”2.0版本。

温州网讯 提一条小区照明改造建议，能攒积分；参加一次安全巡逻，能攒积分。攒下的积分，可以换咖啡、换茶艺培训，也能在合作商户直接抵扣现金。日前，瑞安潘岱街道发布“桃花币”2.0版本。

前不久，桃花源社区居民万秀玲用“桃花币”兑换了两杯咖啡。这些积分，是她参与社区治理攒下的。此前，她发现谢岙底小区北侧健身区照明不足，主动向社区提出建议。建议被采纳并纳入改造计划，她也因此获得2个建言积分，目前已累计获得25个积分。

“桃花币”是潘岱街道通过党建引领健全群众参与基层治理的激励机制，2024年开始试点，2025年实现辖区全域推广。该街道党工委委员陈云超介绍，“桃花币”推出后，过去较少参与小区公共事务的居民，开始主动关注社区事务，并围绕环境整治、公共服务提升等提出意见建议。

“参加这些活动本身就很有意义，还能获得‘桃花币’，换一些自己需要、喜欢的东西，感觉参加活动更有动力了。”桃花源社区居民高崇崇从2024年起就积极参加各类社区活动，已攒下20多枚“桃花币”。她打算继续攒着，兑换一次茶艺培训。据统计，该街道通过相关活动带动2000余人次参与社区治理，累计发放“桃花币”5000余枚，配套开展“桃花币”兑换、党群联动等特色服务30余场。

据悉，新版“桃花币”对参与主体、积分体系、兑换模式和流转规则进行了全面升级。在原有社区居民基础上，新居民、新就业群体等也被纳入体系。同时，积分获取方式进一步细化，与具体基层治理事项挂钩，设立参加活动、志愿服务、安全巡逻等八大类积分获取渠道。居民不仅可以用“桃花币”兑换免费理发、暑期托管、小家电维修等便民服务，参与插花、点茶等文化体验活动，还可在合作商户消费时直接抵扣现金，让志愿服务积分真正融入日常生活。各社区还可结合实际治理需求动态设置积分项目，发布“积分悬赏”任务，通过积分激励机制发动居民参与共治共享。

据介绍，该街道还将把“暖融”“暖新”“暖流”等特色社会活动品牌项目纳入“桃花币”积分体系，并探索跨社区参与、家庭积分转赠等方式，让不同群体在参与中增加互动、增进联系。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安推出新版“桃花币”激励机制 八大类积分渠道引导共治共享

记者 包蓉蓉 瑞安融媒记者 周若怡 江臻亮

本文转自：温州新闻网 66wz.com