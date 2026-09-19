温州日报 2026-09-19 09:47:59

9月15日下午，龙湾蓝田渔港码头，几位刚回港的渔民趁着作业间隙，现场办理渔船证照换发手续。工作人员通过“渔小二”渔业综合管理服务平台、中国渔政管理指挥系统核验材料，十几分钟便完成出证。

温州网讯 9月15日下午，龙湾蓝田渔港码头，几位刚回港的渔民趁着作业间隙，现场办理渔船证照换发手续。工作人员通过“渔小二”渔业综合管理服务平台、中国渔政管理指挥系统核验材料，十几分钟便完成出证。

龙湾现有登记渔船45艘，船老大普遍年龄偏大，其中18年以上船龄的渔船需每年更新证照，办证频次高、需求集中。早在多年前，当地就将涉渔审批服务下沉至码头开展靠前服务。

为推动服务从“有”到“优”升级，今年龙湾区农业农村局整合审批骨干力量组建专职服务专班，打造“水管家·审批直通车”服务品牌，建立“首席牵头、专班推进、专人对接、全程跟进”闭环机制，推动涉渔审批向更专业、更广覆盖的方向迭代。

龙湾区农业农村局行政审批科科长王再鹏介绍，针对龙湾渔民居住分散、回港时间受潮汐限制、老年群体不擅长线上办事等现实难题，专班构建起全流程免费代办帮办体系，同时结合渔汛、潮汐规律优化移动审批“潮汐窗口”，将审批服务精准下沉至码头渔港，实现“船靠岸、证到手、零跑腿”。

依托专班专业化运作，当地对渔船证照换发等高频简易事项实行“当日受理、审核、办结”极速服务。今年以来已开展下沉服务7场次，现场办理各类渔业证照60本，高频简易事项平均办结时长压缩至0.25小时以内。

“以前换证要跑政务服务中心，来回折腾大半天，渔汛时节还耽误出海收益。”渔民欧永光说，现在船一靠岸就能办手续，十几分钟拿证，服务越来越贴心。

不止于涉渔领域，“水管家？审批直通车”还将服务范围拓展至水土保持、涉河建设、取水许可等高频涉水事项，以及农药经营、动物诊疗等涉农业务。当地推行“多评合一、并联审查”模式，目前已对8个项目实施“多评合一”，技术审查周期平均缩短3天。

来 源：温州日报

原标题： 专班上门 潮汐服务 龙湾“水管家”跑出审批加速度

记者 陈圆圆 龙湾融媒记者 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com