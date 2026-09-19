温州日报 2026-09-19 09:48:00

科技成果转化既有机会也有风险，如何为企业创新兜底、为成果转化护航？昨天，在“浙里好成果直通车”浙江大学温州研究院专场活动中，科技成果转化难题有了新的解决方案。

温州网讯 科技成果转化既有机会也有风险，如何为企业创新兜底、为成果转化护航？昨天，在“浙里好成果直通车”浙江大学温州研究院专场活动中，科技成果转化难题有了新的解决方案。

“浙里好成果直通车”是在浙江省科技厅指导下推出的常态化成果转化对接机制，旨在把科技成果、企业技术需求、金融资本、科技服务等资源对接起来，让更多好成果走出实验室、进入车间、形成产业。

此次活动聚焦新材料与数字技术前沿，政府、高校、产业、金融及技术经理人等多方齐聚，共商成果转化新路径。作为温州教科人一体化创新改革试点，瓯海区推出的“保贷联动”机制成为全场焦点。该机制以“保险增信、贷款赋能、风险共担、政策托底”为核心，把科技保单转化为企业有效增信凭证，可有效破解科创企业因轻资产、缺抵押而融资难的现实堵点，推动科技资产高效转化为信贷资金。

现场，浙江方泰显示技术有限公司分别与太保温州分公司、瓯海农商银行签订钙钛矿量子点护眼LED直显屏成果转化保险和“保贷联动”授信协议，实现“一份保单对接一笔授信”。翔云智航也与人保瓯海支公司签署无人机机巢激光引导降落控制系统投保协议。这一创新模式让科研团队吃下“定心丸”，也为金融机构架起“安全桥”，标志着成果转化保障机制迈出实质性一步。

此外，浙大温研院、浙江省固态光源（LED）行业协会等三方围绕健康照明与显示领域达成合作，方泰显示还与浙大温研院共建联合研发中心，形成“平台+协会+企业+金融”四位一体的融合生态，推动成果转化从单点突破迈向系统支撑。

当天，另有5个新材料领域的优秀产业化项目集中路演，涵盖新型显示、智能巡检、高端科研仪器、半导体散热及工业AI平台等方向，展现了温州在前沿技术领域的创新活力。

来 源：温州日报

原标题： 一份保单对接一笔授信 瓯海创新破解成果转化难题

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com