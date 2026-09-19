温州商学院迎8000余名大一新生 无人机送行李机器人引路科技感拉满
温州网讯 昨天是温州商学院2026级新生报到的日子，来自全国各地的8000余名新生集结于美丽的大学校园，开启人生新阶段。迎新仪式现场科技感拉满，无人机送行李、机器人学长引路、极速巡航体验，让学子们近距离感知高科技的魅力。
来自山东潍坊的新生小于，在父母的陪伴下走进温商院校园。身着红马甲的机器人学长与机器狗一道热情迎接，将他带到所在的学院报到。随后，小于领取了通航护照，将他的行李送到无人机区域，不一会儿工夫，无人机就将行李送到了他的寝室楼下。“人还在排队，行李已经到宿舍了，真是太方便了！”小于欣喜地说。温州商学院教师黄小雁介绍，今年该校在工商管理、市场营销及供应链（管理）三个低空经济方向专业开展了极速巡航无人机主题活动，包括无人机送行李、真机实操、空中补给等体验，让学生沉浸式感受低空经济专业的市场运用。
据悉，今年温州商学院新增专业国际新闻与传播、大数据管理与应用、跨境电子商务。当天下午，一场以“目送亦是成长科学应对分离焦虑”为主题的家长社群活动同步开展。家长们参观学校创业教育馆、共享厨房等，聆听亲子讲座，进一步了解孩子的大学生活。
来 源：温州日报
记者 潘舒畅 通讯员 叶锡环
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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