温州日报 2026-09-19 10:09:15

洞头区实验小学报告厅里，写有“浙阿少年心，山海共前行”的横幅下，26名来自海拔3900米高原的孩子，与26名洞头孩子一一相对而立，把写有彼此名字的胸牌，别到了对方胸前。这是2026年“新长征”浙阿青少年双向奔赴研学活动的开营仪式上令人动容的一幕。

温州网讯 洞头区实验小学报告厅里，写有“浙阿少年心，山海共前行”的横幅下，26名来自海拔3900米高原的孩子，与26名洞头孩子一一相对而立，把写有彼此名字的胸牌，别到了对方胸前。

这是一场等了一年的见面，也是昨天上午，2026年“新长征”浙阿青少年双向奔赴研学活动的开营仪式上令人动容的一幕。

去年7月，在阿坝州关工委、温州日报多方牵线下，海拔3900米的阿坝州金川县阿科里乡中心校与东海之滨的洞头区实验小学正式结对。当年10月，阿科里乡中心校校长曾孟曦借来温州培训之机，随身带了一个沉甸甸的袋子——里面是全校孩子写的100多封“微心愿”信封，有的写在作业纸背面，有的还画上了小花小草。

信翻山过来，温暖再翻山回去。洞头实小发起1元起捐，孩子们纷纷捐出零花钱、捐出心爱玩具；洞头区慈善总会统一采购了一批保暖羽绒服。今年6月3日，最后一批礼物送达阿科里乡。开春，格桑花籽从阿科里寄来，撒进洞头实小的校园花圃，不久便开出了粉的、白的、紫的花朵，在东海边摇曳。

洞头区实验小学校长朱扬华回顾了两地少年从2025年初见到2026年重逢的交往历程。她说，这一次26名阿科里孩子住进结对家庭，沉浸式体验海岛渔家生活，“这是一种双向的成长滋养。两校的山海共育要建成长效机制——书信、云端共学、互访，一项一项接着做下去。”

这是两校结对一年来，阿科里师生第一次成建制走进洞头。仪式上，两地孩子一对一结对。阿科里孩子双手捧出的，是一根封在透明树脂里的虫草装饰画——今年春天，这些虫草还是他们在高原上一根根亲手挖的；寄到洞头后，洞头师生一件件封塑起来，添上干花、贝壳，做成可以永久观赏的工艺品。一根虫草，从3900米的高原寄到东海；此刻，在这一交一接中，是两地孩子彼此最朴实的心意。

当天下午，两地孩子展开了“同上一堂课”活动——音乐课上，南薇薇老师带孩子们做奥尔夫节奏游戏，让孩子们在协作练习中磨合配合。整堂课不只习得节奏感知，更在集体音乐游戏中感悟团结协作的教育内核；美术课《把海童创》上，两地孩子一起用贝壳、海沙作画，在合作中收获创作的快乐。

为了迎接高原来的小伙伴，洞头孩子和爸妈早早忙开了：整理房间，换上新床品，把屋子收拾装扮一新；冰箱里囤足了美食和水果，要让远道而来的孩子感受到家的味道。在接下来的三天里，高原孩子将深度入住洞头结对伙伴家庭，同吃、同住、同行、同乐三个温馨夜晚。

一年间，两地关工委、学校、媒体等多方接力，这场山海结对没有停留在仪式上——从一封信、一批礼物，到一个家、一堂课，两校的交流一步步走向深处。

阿坝州委老干部局副局长、州关工委秘书长仲晓蓉借格桑花和“山海信箱”两个意象，希望高山与海边的两地青少年交流互鉴、感受民族文化的多彩，“把同为中国人的共同体意识厚植在心里。”

本次夏令营是“浙里阿坝石榴红”青少年交往交流交融品牌的延续和升华，也是阿坝州“新长征”浙阿青少年研学夏令营的第二年。在洞头，研学团将走进霓屿滩涂、望海楼、海霞青年营、洞头贝雕馆，完成“同上一堂课”“耕海砺行”“薪火相传”“同心逐梦”四大主题研学。9月21日，洞头师生则将随团回访，一路飞往成都、马尔康、金川，最终登上3900米高原。

“明天我们要上滩涂、爬望海楼、看大海……”阿科里乡中心校五年级的嘎让拉姆掰着指头数着行程。她说，书上说海很大，她很想知道“到底有多大”。

几天之后，在阿科里乡中心校的操场上，两地孩子将手拉手跳起锅庄。

你来我往，山海共前行。

来 源：温州日报

原标题： 跨越3900米海拔 你来我往再续新篇

2026年“新长征”浙阿青少年双向奔赴研学活动在洞头开营

记者 伍秀蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com