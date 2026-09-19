温度新闻客户端 2026-09-19 10:09:16

9月18日，记者探访位于温瑞塘河畔的山根艺术村，“秋日艺术生活季”正在进行，小村入口栾树花开正艳。

温州网讯 9月18日，记者探访位于温瑞塘河畔的山根艺术村，“秋日艺术生活季”正在进行，小村入口栾树花开正艳。同时，街区综合改造提升也在有序进行，小村将重塑“青年艺术社区”定位，以艺术为核“唤新”出发。

山根唤新

配套酒店

全域地图

整装待发

山根秋景

来 源：温度新闻客户端

原标题： 山根焕新！塘河边的秋日艺术季

瓯海融媒记者 王斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com