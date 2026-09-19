正在阅读：3山根焕新！塘河边的秋日艺术季

山根焕新！塘河边的秋日艺术季

温度新闻客户端 2026-09-19 10:09:16
9月18日，记者探访位于温瑞塘河畔的山根艺术村，“秋日艺术生活季”正在进行，小村入口栾树花开正艳。

　　温州网讯 9月18日，记者探访位于温瑞塘河畔的山根艺术村，“秋日艺术生活季”正在进行，小村入口栾树花开正艳。同时，街区综合改造提升也在有序进行，小村将重塑“青年艺术社区”定位，以艺术为核“唤新”出发。

　　山根唤新

　　配套酒店

　　全域地图

　　整装待发

　　山根秋景

来　源：温度新闻客户端

原标题： 山根焕新！塘河边的秋日艺术季

瓯海融媒记者 王斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11