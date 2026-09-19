“艺术乡建”带头人大樟树下种文化

温州晚报 2026-09-19 10:09:16

周刚教授曾在2001年5月25日的《温州晚报》文化版发文赞叹永嘉乡村美如画，呼吁守护乡土文化。20多年后，他受永嘉县委宣传部之邀“落户”大若岩镇，推动现代艺术与乡土文化深度融合的在地化实践，成为浙江省2026年度“艺术乡建”带头人。

温州网讯 走进永嘉县大若岩镇埭头村周刚艺术家工作室时，中国美术学院教授周刚正带着几位画家围着两位永嘉乱弹演员写生，水色在纸上晕开，眉眼轮廓一点点生动起来。院墙外，村民打招呼的乡音一阵接一阵。

周刚教授曾在2001年5月25日的《温州晚报》文化版发文赞叹永嘉乡村美如画，呼吁守护乡土文化。20多年后，他受永嘉县委宣传部之邀“落户”大若岩镇，推动现代艺术与乡土文化深度融合的在地化实践，成为浙江省2026年度“艺术乡建”带头人。

闲置民房成最热闹地方

周刚艺术家工作室，原是一处闲置民房。2024年11月，周刚把画笔、画架等搬了进来。不到两年，这里已经成了村里最热闹的地方。

工作室最大的墙上，挂着6.3平方米的水彩画花卉巨制，亮丽的色彩铺满画面，永嘉农家洗脸架等老物件也采入了画。周刚指着院子里生机勃勃的花草说，他曾对着写生、创作。现在，他把这幅满意之作留在大若岩，在他杭州的工作室挂的是这幅作品的复制品。

工作室另一侧的台面上，以周刚水彩画为主要元素制作冰箱贴、小幅版画等文创作品摆得整整齐齐，其中戏曲人物与小动物题材最受青睐。当天，游客总共买走1000多元的文创作品。周刚说：“这些文创作品的版权收益，我一分钱不要，都留给村里运营。我来这儿本来就不是为了赚钱，是想带动一方发展。”

工作室里，永嘉县少年艺术学校三年级学生郑舒艺和同学们站了一个半小时，看着周刚的画纸上慢慢“长出”大山、溪水、柿子树和村民。她说：“我们天天看见的山水原来这么好看，我要好好学画画，将来也能把楠溪江的美好画出来。”

周刚还担任这所学校的艺术顾问。带队的老师说：“山里孩子很少有机会这么近地看名家写生、创作，看一次，可能影响孩子一辈子。”

樟树下办乡村美育大讲堂

驻村两年，周刚成了大若岩镇埭头村的“新村民”。白天，在村里大樟树下，周刚坐在一群聊天的村民中画像、写生。画完，老人总要拉着他合张影。晚饭后，他习惯在村里走一圈，和邻居们聊聊。

周刚除了画各行各业的永嘉人外，还把村里老人请到工作室，送上茶点，边聊边画。两年下来，他在这里画了一百多位永嘉人。

他不愿借助照相机先拍下人像，回去照着画。他说，一个生动的人，在瞬间通过光影被平面化了。他坚持现场写生，人在现场，心也在现场，去捕捉那些村民活生生的神态。

周刚工作室的活动一年比一年多。2025年4月，“美丽中国·画说永嘉”画展开幕，16个省市的55位艺术家共创作了160幅作品。2025年10月，邀请中欧艺术家驻留永嘉写生，法国、英国、比利时等国艺术家深入大若岩描绘乡村之美，作品先后在杭州西湖艺术博览会和永嘉县图书馆展出。

今年3月，高级水彩研修班在村里开班，学员近30人。工作室容纳不下，就租了村民家一层楼，楼下当大教室，从早画到晚。

有时来工作室画画的人多了，周边村民就腾出空房出租。这些来画画的人还会在村里买些村民自家种的芋头、玉米等，村里有户人家攒下的2000斤芋头，被卖个精光。

工作室的乡村美育大讲堂办了四期，场地就索性定在大樟树下、老祠堂里、古戏台前，来听讲的不止村民，其他县（市、区）的美术爱好者还特意包了大巴车赶来。此外，周刚还带头捐书，上万册艺术图书摆进工作室，办起乡村书屋，免费向村民开放。

每年元旦的迎春送福，是工作室和村里的固定节目。去年元旦，周刚带着十多位书画家，在村里戏台下给村民写福字、画速写，队伍一路排到村道上。

如今，全村几乎家家户户都贴着书画家写的春联，还有不少人家把速写装裱好挂起来，过年串门时还互相品评。

结下“嘉”缘二十多年

周刚与永嘉乡村的缘分，要从二十多年前讲起。2001年3月，一位朋友在电话里激动地讲起在永嘉林坑村写生的感受，他动了心。周刚一行48人经过一天的跋涉，来到林坑村。4天写生，古村给他留下了极深的印象。回到杭州，他写下《深山采来沉香木——楠溪江林坑写生有感》，在《温州晚报》发表：“即便是河中的一块蛮石，也蛮得很有玩味。”“画完了，回头看去，村子里有不少同事也都忙着想再多画两笔。”

2013年起，周刚发起乡土美育与文旅融合项目“美丽中国·画说”系列，带着全国各地的画家走进全国30多个城市。可他始终记挂着楠溪江。

2024年，永嘉县委宣传部实施文化名家引进工程、打造艺术创作采风基地，邀请名家驻村。当地几位画家辗转联系到周刚，起初他有些犹豫，担心精力不够。

在永嘉方面的热忱邀请下，周刚第一次走进埭头村，看见了古村、红柿、苍山和绿水，当年的记忆一下子翻涌上来。“这是我所接触的乡村中，最接近梦中江南的所在。”周刚说，温州北站在永嘉建成后，交通更方便。他在大若岩的工作室，是他除杭州外来得最勤的工作室。

谋划建设艺术新空间

在大若岩的周刚艺术家工作室，有个“永恒”的话题，那就是“艺术乡建”。这两年，周刚曾在此召开多场“艺术乡建”分享会，就艺术进入乡村的模式和经验进行交流，探讨埭头古村乃至楠溪江的艺术赋能、艺术家和村民的共生逻辑。

这几天，永嘉县委宣传部、大若岩镇委镇政府、小楠溪旅游管理服务所主要负责人，和周刚围坐一起，就文化空间拓展、艺美共富等议题展开讨论。

埭头村有一所空置多年的小学，建筑框架保存完好。周刚打开手机，展示请浙江大学专家做的改造规划和设计。他说，可探讨将此处改造为综合性艺术空间：一楼做展厅，二楼做创作室，三楼做流动艺术家工作室。到了丰收季节，把南瓜、柿子、玉米等特色农产品摆进画室写生。周刚说：“有了这样的大空间，才能邀请全球更多的艺术家来大若岩。”

大若岩镇党委书记金耀旭说，周刚教授带来的核心资源是文化，大若岩将进一步建好文化空间，放大引流和集聚效应，促进在地业态增收。同时，期待在更高层面统筹谋划艺术小镇建设。大若岩镇镇长周谢龙说，民营企业在资金、市场运营、产业整合等方面拥有独特优势，是“艺术乡建”不可或缺的重要力量，期盼和欢迎更多的民营企业参与乡村振兴。

小楠溪旅游管理服务所所长郑周鑫建议，在大若岩植入雕塑、装置艺术、打卡点等，连点成线，形成乡村艺术带，把艺术人气转化为旅游流量。

“文化是‘艺术乡建’的内核和灵魂，共富是‘艺术乡建’的价值归宿。”永嘉县委常委、宣传部部长周旭丹端详了新开发的文创产品后说，还要进一步探讨如何通过艺术方式扩大永昆影响力、提升乡村文旅和名优农产品的附加值，推动村民介入文创产品生产等课题。

周刚提出将研究和创作以永昆为主题的系列作品和文创产品，把永昆文化进一步传播出去，并争取有关基金支持。同时，为正在建设的“永昆演艺中心”画张布满永嘉名优农产品的大画《丰收》。

周刚说，作为“艺术乡建”带头人，他一头“送文化”，把全国的艺术家引进来；一头“种文化”，把喜欢艺术的村民子弟和本地画家扶上去。一起用画笔把永嘉的美画给全世界看，激活乡村共富流量密码。

来 源：温州晚报

原标题： “艺术乡建”带头人大樟树下种文化

记者 陈希茜/文 陈元康/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com