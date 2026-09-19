温州晚报 2026-09-19 10:09:16

9月17日，一站式支持“AI内容创作+IP资产化全球变现”的产业平台SeeBay在温州首发。

温州网讯 9月17日，一站式支持“AI内容创作+IP资产化全球变现”的产业平台SeeBay在温州首发。在温州国际云软件谷举行的文化“新三样”高质量发展高水平出海生态大会暨人工智能创意贸易港SeeBay平台品牌发布会上，SeeBay展示了以“内容资产化”为核心支点，打通从AI创作、版权确权到全球交易变现的完整产业链路，为温州数字文化贸易发展补上关键一环。

本次活动由市委宣传部、市数据局（市人工智能局）指导，龙湾区委宣传部、温州国际云软件谷、阜博集团等单位联合主办。

一站式全链路服务

近年来，生成式AI快速迭代，带动AI视频、微短剧、数字文旅等新业态持续扩容，内容生产门槛不断降低，创作者规模快速增长。阜博集团高级副总裁、温州阜博总经理龚佳俊披露，今年上半年上线的微短剧已超22万部，其中AI剧目占比达95%以上，AIGC从业者从一季度的120万增长到上半年末的近500万。

但行业高速发展的同时，权属举证难、版权保护弱、商业变现难、出海成本高等痛点愈发凸显。多数创作者仅能依托单一工具完成内容生产，确权、运营、维权、跨境发行等环节相互割裂，分散的服务模式耗费大量人力物力，优质AI内容难以转化为可落地、可增值的数字资产。

此次发布的SeeBay平台，精准瞄准行业痛点，搭建起一站式“AI内容创作+IP资产化全球变现”产业体系。平台依托两大核心引擎形成完整服务闭环，前端DreamMaker创作引擎整合多模态大模型与算力底座，可实现剧本构思、智能分镜、批量视频生成、3D画面精细化调控等全流程创作服务，适配个人创作者与专业团队的多元创作需求；后端Vobile MAX资产引擎承接全链条资产运营服务，作品生成即可自动内嵌溯源标识，实现一键版权存证、全网侵权监测、维权防护与全球交易变现，彻底打破AI内容从创意生产到商业落地的壁垒。

在随后的创作者圆桌环节，三位来自一线的从业者结合实操经验表示，创作与运营环节割裂曾是行业普遍困扰，作品上线后遭遇搬运抄袭，往往难以举证，海外发行更是缺乏稳定渠道。这样的感受也引来台下不少参会者的点头附和。而如今，SeeBay平台将创作、确权、监测、发行、变现整合在同一体系内，能让创作者将更多精力放回内容本身。

搭建本土产业生态

SeeBay平台的落地并非单个项目的发布，大会现场多项合作集中签约，从数据、人才到技术、金融，全方位搭建配套产业生态。

其中，阜博集团与温州理工学院签署温州AI视听产业学院共建协议，发力产学研深度融合；与温州数据集团达成战略合作，共推数据要素赋能内容产业。

在主题分享环节，技术与金融领域的配套支持方案同步亮相。阿里云大模型解决方案架构师薛腾飞介绍了最新一代“万相3.0”视频生成模型，该模型可实现单次生成30秒时长的视频，支持图片、视频、音频、文本等多模态全能参考，在写实质感上实现千人千面，背景群像不会“撞脸”，将为平台创作端提供底层技术支撑。中信银行瓯海支行则针对文化“新三样”企业推出专属金融服务方案，涵盖高效结算、产业政策对接、数字化经营工具等内容，其中面向小微创作团队推出的“小天元”数字化管理工具，可实现管人、管账、管钱、管事一体化，帮助中小文创团队简化经营流程，轻装上阵聚焦核心业务。

助力文化“新三样”出海

大会上，温州本土影视企业负责人张长胜结合自身创业经历，谈及AI漫剧行业在市场竞争、商业变现、跨境拓展等方面面临的现实挑战，其来自一线的行业观察引发了在场不少从业者的共鸣。

深耕数字内容版权服务二十余年的阜博集团，拥有成熟的数字指纹、水印确权核心技术与全球服务网络。此次推出的SeeBay平台，是其核心技术与服务能力的平台化普惠升级，打破了以往头部IP专属的服务壁垒，面向普通创作者、小微文创企业开放全链路能力，让AI内容从“创作作品”真正转变为可确权、可运营、可交易的数字资产，为温州文化“新三样”出海搭建了核心技术支撑。

作为温州数字文化贸易布局的重要一环，SeeBay平台的落地，有效补齐了本地AI内容产业“创作易、确权难、变现弱、出海难”的短板。温州市文化“新三样”工作专班有关人士说，未来，温州将发挥该平台作用，持续集聚AI创作、IP运营、全球数字交易等优质产业资源，不断完善文化“新三样”产业生态，进一步打通本土数字文化内容全球化传播与变现通道，助力温州优质文创产业扬帆出海，推动全市数字文化产业高质量发展。

来 源：温州晚报

原标题： 打通AI内容从创作、版权确权到全球变现的完整链路 SeeBay平台在温州首发

记者 陈希茜/文 主办方/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com