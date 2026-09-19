温度新闻客户端 2026-09-19 10:09:17

温州理工学院乐清校区推出5.5元爱心餐，面向全体在校学生开放，不设门槛、不问缘由。

温州理工学院乐清校区推出5.5元爱心餐，面向全体在校学生开放，不设门槛、不问缘由。没有复杂申请，不用提交材料，每一位同学都可以吃上平价暖心饭菜。

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原标题： 暖胃又暖心！温州理工学院乐清校区推出5.5元爱心餐，不设门槛、不问缘由，对所有学生开放

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