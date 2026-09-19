温州都市报 2026-09-19 10:45:24

温州老城区近日悄悄“上新”——位于鹿城区纱帽河的吴百亨故居配套文化空间正式对外开放，这处曾经“路过是风景”的老宅，如今能让人一进门就不想离开。

温州网讯 温州老城区近日悄悄“上新”——位于鹿城区纱帽河的吴百亨故居配套文化空间正式对外开放，这处曾经“路过是风景”的老宅，如今能让人一进门就不想离开。

吴百亨故居青砖黛瓦、中西合璧，曾是温州近代爱国实业家、民族工业先驱吴百亨的生活旧址。院内合院温润厚重，西式装饰尽显开明新风；周边十余栋清末至民国建筑连片成景，组成近4000平方米的历史街区，复刻旧时五马商圈的市井繁华。

配套文化空间于今年8月正式对外开放，以“赤子巨擘·百年行迹”“百亨兴业·国货峥嵘”“泽被桑梓·德业流芳”“工商同业·温商兴邦”“四千砺行·义利共生”五大篇章铺陈，展出六十余件原物真品、百余件文献复刻，串联起百好炼乳、西山窑业的创业历程，百年温州工商发展史在移步换景间徐徐铺展。

故居里那棵编号“1-51”的百年银杏，相传为吴百亨亲手所植。秋风一过，叶色转黄，金黄与青砖黛瓦相映，成为故居最动人的打卡点，也让这座老宅生生不息。

以吴百亨故居为表演舞台的沉浸式庭院剧《吴家老宅》，把上世纪二十年代民族工商业在洋货冲击下艰难求存的往事搬到观众眼前。走进老宅，观众拿到的不是门票，而是一张身份牌——化身商界人士、警界精英、留洋学子、摩登名媛或基层工人，五条支线、五重谜题，角色不同，看到的真相也不一样。演出没有传统舞台，演员穿梭于观众之间，近距离飙戏，在真实院落里带观众亲历吴百亨实业报国的抉择。

剧院配套的“百吉茶楼”一进门便跌进古色古香的民国世界。青砖木梁留着旧时光的温度，窗棂间飘出茶香。沿木梯上至二楼，临窗落座，一盒百吉茶食盒装满温州人的童年记忆：桔红糕、猪油渣、三种口味的麻花，再配几瓣当季鲜果。一盒茶食，半个下午，慢慢等一场晚间庭院剧开场。

“回见坊”是回见系列的第二家店，开在吴百亨故居。深色原木配素净白墙，藤编与粗麻错落其间，老宅温润的底子一点没丢。饮品从温州街巷里取名：松苔、禅街、68弄……招牌“1926”以炼乳为底，致敬吴百亨的百年传奇，杯杯附一张定制卡片。餐食走“中餐西做”，藤椒牛肉比萨、梅干菜五花肉比萨，老宅的桌上飘出年轻烟火气。白天咖啡，入夜有酒，漂亮饭也在线。

配套文化空间开放时间为：夏令时8：30-18：00（17：30停止入馆）；冬令时8：30-17：30（17：00停止入馆）。

来 源：温州都市报

原标题： 有些老宅，路过是风景，走进去才能收获故事

作者：小毛 文旅

本文转自：温州新闻网 66wz.com