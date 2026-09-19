温州都市报 2026-09-19 10:46:20

温州网讯 日前，由浙江省文化广电和旅游厅主办的2026“跟着赛事去旅行”系列活动启动仪式在台州举行。活动借势浙BA热度，推动体育、文旅与消费深度融合，现场发布全省优惠政策及“雁楠飞仙海天游”4条主题线路。

据了解，全省11个设区市推出覆盖景区、住宿、餐饮、交通、购物等全链条票根福利，含景区免票、酒店特价、餐饮打折等，多数赛事前后有效，部分延续至年底。系列活动贯穿整个浙BA赛季，打造“浙BA文旅派对”第二观赛点，集成赛事直播、美食市集、惠民演出等业态，并将推出观赛指南及锦鲤抽奖活动。

现场发布的“雁楠飞仙海天游”廊道，串联雁荡山、楠溪江、刘伯温故里（百丈漈）、神仙居、台州府城、天台山等六大高能级景区，融合台州烟火人情与温州山海风物。四条线路各具特色：线路一“山海深呼吸·海岛浪漫疗愈线”，从洞头出发，经雁荡山延伸至大陈岛、温岭石塘，主打海岛度假与山海观光；线路二“品山鉴海·双城寻味线”，覆盖三门、椒江、黄岩及温州鹿城、苍南，串联三门青蟹、台州小吃、温州瓯菜与苍南街头美食；线路三“非遗匠心·民俗寻根之旅”，走进永嘉楠溪江、瑞安、平阳及台州路桥、临海、天台，体验瓯窑、木活字印刷、蓝夹缬、台州刺绣、黄沙狮子等非遗项目；线路四“文润山海·双城疗愈线”，串联神仙居、台州府城、天台山及泰顺、文成，涵盖云海奇观、古村廊桥、氡泉与百丈漈飞瀑。

据悉，温台六大景区此前已推出门票互惠政策。此次线路发布，正是政策与资源串联的进一步落地，为游客错峰出游温州、台州提供丰富选择。

来 源：温州都市报

原标题： 2026“跟着赛事去旅行”启动 “雁楠飞仙海天游”主题线路发布

作者：小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com