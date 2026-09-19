温州都市报 2026-09-19 10:49:12

随着中秋、国庆双节临近，海鲜市场供应量将持续提升、品类愈发丰富，市民可尽享地道东海鲜甜。

9月16日中午12时，北纬35度至北纬26度30分之间的黄海和东海海域结束四个半月伏季休渔期。至此，2026年全国海洋伏季休渔期全面结束，渔民喜迎开渔。 胡学军9月16日摄于象山县石浦渔港

何里克摄于洞头

何里克摄于洞头

9月16日渔船编队驶出霞关渔港，经过北关岛。温州海事局供图

温州网讯 9月16日12时，东海海域全面结束伏季休渔，迎来全面开渔，温州、宁波、台州、舟山等各地的渔港再度沸腾。

渔民在东海能够捕捞到的经济鱼类将由中上层水体的鲳鱼等扩展至底层水体的带鱼、大黄鱼等。这些较大的船一般要半个月到一个月再返航，19日起，渔运船分批将新鲜渔获运回码头，预计20日左右就可以吃到本次开渔的第一网海鲜。

在洞头东沙渔港，伴着嘹亮的开渔号令响彻渔港，一艘艘渔船依次解缆、破浪启航，劈波斩浪驶向辽阔东海。深耕渔业捕捞三十载的船老大吴思远说：“多个月的等待就为了今天开渔出海，内心充满了激动与期盼，也祝愿所有出海渔民一帆风顺、满载而归。”

随着中秋、国庆双节临近，海鲜市场供应量将持续提升、品类愈发丰富，市民可尽享地道东海鲜甜。

怎样挑选新鲜优质海鲜？

鱼类

新鲜鱼的鱼鳃应具有海鱼的咸腥味，且无异臭味；鱼眼清澈透明，眼球完整饱满稍向外凸；鱼肉坚实有弹性，用手指按后凹下去的地方会立即恢复。

蟹类

选蟹时要选蟹壳青而蟹腹白的；新鲜的蟹类将其翻过来，能迅速翻身；用手触碰蟹眼，眼珠灵活转动，或是口吐泡泡，发出声音。

贝类

新鲜贝类有轻微海腥味，外壳光亮，一般闭口，贝类的舌头偶尔能伸出来，轻轻触碰会快速关闭。挑选贝类时，若饲养的水质出现浑浊且污泥很多，说明不新鲜。

虾类

新鲜的虾，体表和腹肢不发黑，头部和表面不发红，头、胸甲与虾肉连接在一起，不易用手剥开。养在水里的活虾，用网去捞时，游得越快越新鲜。

来 源：温州都市报

原标题： 千帆竞发太壮观 “海鲜自由”来了

作者：大豆

本文转自：温州新闻网 66wz.com