十部门出台规划，更好保障百姓“药箱”

新华网 2026-09-19 11:28:11

到2030年，生物医药研发应用稳居世界前列、创新药上市数量位居世界前列、创新医疗器械上市数量达到200个以上……工业和信息化部等十部门9月18日公布《医药工业发展“十五五”规划》，一项项安排加快推动医药工业创新发展，努力让老百姓用上更好、更优、更实惠的医药产品。

医药工业关系国计民生和国家安全，兼具民生保障属性和科技创新属性。“十四五”期间，我国医药工业发展成效显著，230款创新药和292款创新医疗器械上市应用，一批高端药用辅料、试剂耗材、医疗器械原材料及核心零部件实现突破。

“未来五年是我国医药产业结构调整、创新驱动转型、全球影响力提升的重要机遇期。”工业和信息化部消费品工业司有关负责人说，规划强化顶层设计，致力于持续守护增进人民生命健康福祉，有力支撑制造强国、健康中国战略落地实施。

7月11日，在山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司，工作人员在干细胞生产车间忙碌。新华社记者 郭绪雷 摄

这份规划围绕创新驱动、韧性安全、数智转型等8个方面部署了25项重点任务，积极回应各方对医药工业发展提出的新的更高要求。

——推出更多创新药械，确保“用得上”。

“药箱”的底气，离不开产业链的韧性。

“医药工业直接承担药品和医疗器械供给功能，提升产业链供应链韧性与安全水平，是新时期推动医药工业高质量发展的核心任务之一。”北京未来医药产业链研究院理事长王学恭说。

对此，规划作出针对性部署：完善医药产业链供应链安全风险评估和应对机制、实施专利过期药物高效替代行动、支持中药工业企业加强传承创新等。

在王学恭看来，规划通过构建自主可控、安全稳定、高效畅通的医药供应链体系，全面升级医药工业先进制造体系，能够不断夯实产业基础、提升产业链韧性。

创新是夯实医药产业发展根基的核心动力。

到2030年，首创新药（FIC）占全球比例达到25%以上，创新药产业规模增速年均达到20%以上，医药工业上市企业平均研发投入强度年均达到10%以上……规划围绕产业创新制定了多个预期性目标。

“规划加快构建以原创为导向的全链条支持体系。”国务院发展研究中心产业经济研究部副部长李燕说，规划提出增强原始创新能力、充分发挥产业创新平台作用等举措，有助于解决当前基础研究投入不足、原创发现机制不健全等现实问题。

国际化是发展新质生产力、释放医药创新价值的必由之路。北京大学公共卫生学院全球卫生学系主任许铭认为，规划部署了国际产业合作相关内容，坚持引进来和走出去双向赋能，将推动我国医药工业深度嵌入全球医药创新协作网络，塑造开放共赢新格局。

6月18日，科研人员在药物化学生物学全国重点实验室进行质谱上样工作。新华社记者 李然 摄

——数智赋能与精准诊疗，确保“用得好”。

AI医学影像、辅助诊断加速进入临床，手术机器人从辅助工具向核心术式支撑演进……当前，人工智能等数智技术正深刻影响医药工业发展。

规划明确深化人工智能赋能升级、推动数智化转型，并设置“AI制药高价值应用场景培育”专栏。

康方生物科技有限公司已在全产业链布局数智化升级，候选分子发现周期缩短近40%，实现生产过程实时监控、质量全程追溯与自动化控制。公司创始人夏瑜介绍，下一步企业将以落实规划为契机，加快推进研发、生产、供应链、商业化全流程数智化转型，让数字技术真正成为产业升级的“加速器”。

精准诊疗，能让防病治病更对路。规划明确，“顺应技术演进态势，培育精准诊疗新范式”。

“发展精准预防药械产品”“壮大精准诊断产业规模”“重点发展基因组、代谢组、蛋白组等多组学联合检测”等，一系列覆盖预防、诊断、治疗全链条的举措，将有力带动创新药、高端医疗器械产业突破，也推动医疗更贴合患者个体需求。

——完善多重保障，确保“用得起”。

医药创新的最终价值，要体现在普惠可及上。

聚焦提高普惠可及水平，规划作出一系列部署：“重点加强儿童、老年、罕见病患者等人群用药保障”“健全国家医药储备管理体系”“充分发挥全产业链成本效率优势，持续提高通用名药、生物类似药、创新药、医疗器械等统筹供应能力”……

规划还要求，完善价格、支付及使用政策，大力发展商业健康保险；加快临床急需的创新药械入院应用，优化进院流程与激励措施，促进更多创新药械及时惠及临床患者。

近年来，华大集团在生育健康、肿瘤防筛等领域持续开展相关实践。华大集团首席执行官尹烨表示：“我们要把科学家的发现接续下去，在研发立项时明确应用需求，关注实际应用效果与可负担性，让创新成果更广泛、更持久地惠及群众。”

面向未来，业内人士表示，各方久久为功、善作善成，推动规划举措落地见效，将为全方位满足全生命周期健康需求、全面推进健康中国建设构筑强大物质技术基础。

来 源：新华网

原标题： 十部门出台规划，更好保障百姓“药箱”

记者：周圆、戴小河、李倩薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com