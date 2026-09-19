新华网 2026-09-19 11:30:13

记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，1至8月，全国铁路发送旅客33.2亿人次，同比增长3.9%，创历史同期新高，全国铁路运输安全平稳有序。

今年以来，铁路部门统筹高速铁路和普速铁路资源，全国铁路日均安排开行旅客列车11508列，同比增长5.0%。在跨境客运组织方面，广深港高铁发送跨境旅客2340.8万人次，同比增长10.7%，中老铁路发送跨境旅客24.5万人次，同比增长39.1%。

与此同时，铁路部门积极适应国家过境免签政策带来的客流增长，为外籍旅客出行提供便利，全国铁路发送外籍旅客1668.3万人次，同比增长33.3%。

此外，铁路部门主动对接各地文旅部门，精心设计旅游列车运行线路，为旅客提供多样化的出行选择和高品质的旅行体验，有力有效服务旅游经济发展。1至8月，全国铁路累计开行旅游列车2501列，其中旅游专列1387列、旅游专线列车1114列。

来 源：新华网

原标题： 今年前8个月全国铁路发送旅客33.2亿人次

记者：樊曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com