新华网 2026-09-19 11:32:11

近日，国务院办公厅转发文化和旅游部、国家发展改革委、工业和信息化部等10部门《关于促进房车消费的若干措施》。若干措施坚持问题导向，着力打通房车（包括旅居车、旅居挂车、宿营车）消费堵点，释放房车消费潜力，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

若干措施提出提升房车供给质量，优化房车登记、报废和驾驶人培训考试管理，保障房车通行和停靠，加强房车营地建设，强化房车旅游产品供给和管理服务，完善房车租赁服务，加大金融支持力度，实施房车消费促进行动，落实安全管理责任等9条政策举措，覆盖房车消费全链条。

若干措施鼓励企业做好产品适用性开发设计，提升房车体验感和舒适度，满足多样化、个性化消费需求。鼓励发展新能源房车，提高房车智能化、绿色化水平。优化调整房车报废年限，小、微型非营运自行式房车使用年限参照小、微型非营运载客汽车使用年限执行，不设强制报废年限；租赁小、微型自行式房车使用年限由15年放宽至25年；旅居挂车使用年限由15年放宽至20年。

若干措施鼓励各地结合实际建设房车集中停放场地，新建或改造公共停车场因地制宜规划设置房车停车位。引导旅游景区停车场结合实际保障房车停靠。引导有条件的地区整合文化和旅游资源，打造一批特色房车旅游线路。

若干措施明确，落实安全管理责任，禁止在自然灾害多发、生态区位重要及敏感脆弱区域布局房车露营项目，合理控制项目规模，避免资源闲置浪费。严格执行车辆安全技术标准，强化驾驶人安全教育和管理。严格用火、用电管理，加强灾害预警和安全提示，提升风险防范处置与应急保障能力。

来 源：新华网

原标题： 打通堵点释放潜力 十部门推出促进房车消费若干措施

本文转自：温州新闻网 66wz.com